В РФ не пустили крупную партию говядины из Беларуси 12 31.08.2019, 10:25

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Инспекторы посчитали, что мясо с «душком».

Сотрудники Россельхознадзора не разрешили ввоз на территорию России партии говядины из Беларуси.

Согласно сопроводительным документам, груз следовал в Армению.

В ходе осмотра инспекторы Россельхознадзора выявили, что на части мяса имеются нечитаемые ветеринарные клейма, а сама продукция находится в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии.

Также отмечается, что мясо перевозилось с нарушением температурного режима.