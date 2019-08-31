Олега Сенцова нет ни в «Бутырке», ни в «Лефортово» 6 31.08.2019, 10:41

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Олег Сенцов

Местонахождение украинского режиссера остается неизвестным.

Украинского режиссера Олега Сенцова, информация об обмене которого циркулирует в СМИ, нет ни в московском следственном изоляторе "Бутырка", ни в "Лефортово".

Об этом передает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, сообщает Цензор.нет.

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - отметили правозащитники.

Перед этим источник, "знакомый с ситуацией", сообщил агентству, что Сенцова якобы доставлен в Москву для обмена с украинской стороной.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.