Ученые нашли доказательства войны, которая описана в Библии 31.08.2019, 10:44

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Археологи обнаружили в поселке Хирбат-Атаруз в Иордании древний алтарь.

По словам специалистов, находка раскрывает некоторые секреты древней войны моавитян с Израилем, которая описана в Библии.

Ученые сообщили, что алтарю — 2,8 тысяч лет, а нашли его в древнем святилище. Известно — в далекие времена здесь находился город Атафор, пишет politeka.net.

По описаниям, алтарь сделан из камня и у него цилиндрическая форма. Моавитяне сделали на нем две надписи и записали цифры с помощью древней системы письма — иератики.

Как отмечают исследователи, алтарь изготовили после восстания царя Меша против Израиля. Меш завоевал древний город Атафор и другие израильские города. В Библии данный мятеж описывается так: Меш воевал с Израильским царством из-за вынужденной ежегодной дани, которую моавитяне должны были выплачивать.

Сейчас ученые тщательно изучают надписи и пытаются их расшифровать. Уже установлено, что в одной из них говорится о грабеже города Мешем.