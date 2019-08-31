Виктория Азаренко прошла в 1/16 финала парного разряда US Open 5 31.08.2019, 10:47

Виктория Азаренко

Сегодня белорусско-австралийский дуэт сыграет с американкой и украинкой.

Виктория Азаренко вместе с Эшли Барти из Австралии прошла в 1/16 финала парного разряда открытого чемпионата US Open, сообщает «Минск-Новости».

Белорусско-австралийский дуэт сначала проиграл Маргарите Гаспарян из России и румынке Моники Никулеску — 4:6, но в следующих двух сетах отыгрался, счет 6:1 (во 2-м и 3-м).

В субботу, 31 августа, Азаренко и Барти встретятся с американско-украинским дуэтом Абигейл Спирс и Надежды Киченок.

В 1/16 финала парного разряда также вышли еще две белоруски — Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс и Александра Саснович с Викторией Кужмовой из Словакии.