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В США на школьном стадионе произошла стрельба

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  • 31.08.2019, 10:54
  • 1,389
В США на школьном стадионе произошла стрельба
Иллюстрационное фото

Есть раненые.

В Алабаме во время школьного футбольного матча началась стрельба, в результате которой как минимум 10 подростков получили ранения, половина из них находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает WKRG.

Возраст пострадавших варьируется от 15 до 18 лет.

По словам свидетелей, стрельба произошла сразу по окончанию матча. Полиция выясняет, была ли драка до того, как началась стрельба.

Правоохранительные органы не сообщают информации про стрелков, но известно, что два человека находятся под стражей.


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