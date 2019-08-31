Очистные сооружения под Слонимом ввели в эксплуатацию только на бумаге 6 31.08.2019, 11:05

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Иллюстрационное фото

Дорогостоящее оборудование просто закопано в землю.

Финансовой милицией Слонима проведена проверка законности и обоснованности расходования бюджетных средств, выделенных на проектирование и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации производительностью 40 метров кубических в сутки в деревне Деревянчицы Слонимского района, пишет «Газета Слонимская».

Финансирование проекта осуществлялось за счет средств республиканского фонда охраны природы и Гродненской областной инвестиционной программы. С целью проектирования и последующего строительства данных очистных сооружений еще в 2007 году Слонимским РУП ЖКХ за бюджетные деньги была приобретена локальная установка биологической очистки хозяйственно-фекальных стоков крупного польского производителя «WOBET-HYDRET».

Когда проект «очистных» был готов, строительные работы затянулись на долгих 4 года, в течение которых местной коммерческой строительной фирмой, выполняющей работы по монтажу, фактически ежегодно «осваивались» только выделяемые бюджетные деньги. На протяжении 2011 года специализированным предприятием, привлеченным для проведения пуско-наладочных работ, уже на первоначальном этапе их проведения, были выявлены замечания, недостатки и нарушения, незаконченность строительно-монтажных работ по устройству ряда сооружений, отсутствие необходимых для работы механизмов, которые не позволяли произвести запуск очистных и их эксплуатацию.

Однако уже в январе-феврале 2012 года в Слонимском РУП ЖКХ по бухгалтерскому учету было проведено окончание строительно-монтажных работ, приемка объекта в эксплуатацию на основании фиктивного акта ввода в эксплуатацию объекта, датированного декабрем 2011 года, который был подписан должностными лицами Слонимского РУП ЖКХ, представителями строительной организации, территориального РОЧС, а также имело ссылку на положительное заключение городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Указанные манипуляции позволили скрыть факт неэффективного использования выделенных на строительство бюджетных средств в сумме свыше 40 000 долларов США в эквиваленте, отчитаться, в том числе в органах госстатистики, об успешном пуске объекта и забыть о нем. В результате за несколько прошедших лет очистные так и не были достроены и не функционируют по сей день.

Дорогостоящее оборудование просто закопано в землю, часть его вообще отсутствует, а хозяйственно-фекальные стоки целого агрогородка в пригороде Слонима откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на очистные местного водоканала.

Прокуратурой Слонимского района по материалам проверки финансовой милиции по данному факту в отношении пяти должностных лиц, имеющих отношение к фиктивному вводу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Республики Беларусь, предусматривающей ответственность за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.