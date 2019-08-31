Ученые доказали пользу периодического голодания 5 31.08.2019, 11:16

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Эксперимент не показал какого-либо влияния на иммунную систему.

Медики доказали, что достаточно эффективный подход к похудению (диета ADF) состоит в том, чтобы просто не есть через день.

Всего за месяц испытания диеты ADF испытуемые потеряли более семи фунтов, то есть 3 кг, сообщает MedicalXpress.

Подход под названием ADF (alternate-day fasting, дословно — голодание через день) заключается в том, что один день необходимо голодать, а на следующий можно устроить праздник.

Потеря веса у испытуемых произошла, даже несмотря на то, что люди, соблюдающие диету ADF, ели на 30% больше в те дни, когда им разрешалось есть. Исследователи объяснили, что даже с этим дополнительным питанием в «праздничные» дни добровольцы потребляли меньше калорий в целом из-за своих голодных дней.

«Это простой режим — без подсчета калорий — и соблюдение графика было очень высоким», — сказал старший автор исследования Франк Мадео, профессор молекулярной биологии в Университете Карла Франценса в Граце, Австрия.

Мадео признал, что исследователи не изучали, как работает диета ADF по сравнению с другими типами диет с голоданием или с более типичной низкокалорийной диетой. Он сказал, что эксперимент не показал какого-либо влияния на иммунную систему (по крайней мере, в этом кратковременном исследовании), но диеты, которые просто полагаются на низкое потребление калорий, могут ослабить функцию иммунной системы.

«Причина может быть в эволюционной биологии. Наша физиология знакома с периодами голодания, сопровождаемыми излишками пищи», — предположил Мадео. По его словам, только в недавней истории у людей появилось такое изобилие пищи, что им нужно ограничивать калории.

В своем исследовании команда Мадео набрала 60 человек, здоровых, не страдающих ожирением взрослых. В среднем, у них был немного избыточный вес в начале исследования. Половина добровольцев практиковала голодание каждый день в течение месяца. Таким образом, в течение 48 часов они ели только в течение 12 часов. Питание в течение этого времени не было ограничено. Остальные 30 человек ели, как обычно, без каких-либо ограничений.

Люди из «группы голодания и праздничного питания» потеряли в среднем 4,5% своего веса.

По словам авторов исследования, в дополнение к похудению в этой группе также наблюдались здоровые изменения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как снижение уровня холестерина.

Несмотря на эти положительные результаты, исследователи еще не рекомендуют диеты ADF для всех, потому что долгосрочные эффекты этой диеты не известны.