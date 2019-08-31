По рождаемости Беларусь вернулась в 1995 год 17 31.08.2019, 11:23

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Белоруски стали меньше рожать.

По рождаемости Беларусь вернулась в 1995 год, утверждают авторы телеграмм-канала «Экономика».

Главные причины:

- рост доли городского населения, где рождаемость очень слабая (1,26 ребенка на женщину);

- вступление в активный детородный период малочисленного поколения 1990-х;

- деградация деревни в связи с миграцией в города.

Порог естественного воспроизводства населения — 2,15 ребенка на женщину. Беларусь перешагнула этот рубеж еще в 1975—1976 гг., отмечают авторы телеграмм-канала.