По рождаемости Беларусь вернулась в 1995 год17
- 31.08.2019, 11:23
- 2,166
Белоруски стали меньше рожать.
По рождаемости Беларусь вернулась в 1995 год, утверждают авторы телеграмм-канала «Экономика».
Главные причины:
- рост доли городского населения, где рождаемость очень слабая (1,26 ребенка на женщину);
- вступление в активный детородный период малочисленного поколения 1990-х;
- деградация деревни в связи с миграцией в города.
Порог естественного воспроизводства населения — 2,15 ребенка на женщину. Беларусь перешагнула этот рубеж еще в 1975—1976 гг., отмечают авторы телеграмм-канала.