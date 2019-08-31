Силовики Зеленского 1 31.08.2019, 11:37

2,783

Фото: president.gov.ua

Что известно о главе СБУ Баканове и генпрокуроре Рябошапке.

29 августа новоизбранная Верховная Рада проголосовала за назначения в силовом блоке. Генеральным прокурором стал Руслан Рябошапка, главой СБУ – Иван Баканов. Оба уже приступили к выполнению своих полномочий. Интернет-издание "Гордон" собрало главное о новых руководителях этих ведомств.

Новый прокурор – Руслан Рябошапка

29 августа Верховная Рада большинством голосов предоставила согласие президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Руслана Рябошапку на пост генерального прокурора Украины. "За" проголосовало 312 народных депутатов.

Новому главе ГПУ 42 года, родом он из Одесской области. Жена (Олеся Бартовщук) работает в Европейском суде по правам человека (Страсбург). У пары трое сыновей. Они живут с женой во Франции. У сыновей французское гражданство. Сам Рябошапка также жил во Франции, пока работал в Программе развития ООН (ПРООН).

В 1998 году он получил образование в украино-израильском Международном Соломоновом университете – одном из наиболее престижных частных вузов в Украине. Утвержденный генпрокурор получил квалификацию "специалиста по правоведению".

Фото: EPA

После завершения обучения начал работать в системе Минюста. В 2010 году получил звание заслуженного юриста Украины и возглавил Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабмина Украины времен премьерства Николая Азарова. Однако спустя год правительство ликвидировало это ведомство, а Рябошапка стал замдиректора департамента юробеспечения секретариата КМУ.

Уволившись в 2013 году в знак протеста против разгона Евромайдана, он перешел в неправительственную организацию "Transparency International Украина". После окончания Революции достоинства в 2014 году Рябошапка вернулся в Минюст, где занял пост заместителя министра Павла Петренко. Через полгода он покинул министерство.

С марта 2016-го по июнь 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Причиной ухода он назвал саботирование руководством проверки деклараций чиновников.

Во время президентской кампании 2019 года в Украине был советником кандидата Владимира Зеленского. После его победы на выборах Рябошапка стал заместителем главы Офиса президента.

Скандалы и декларация

В 2016 году против Рябошапки было открыто уголовное производство по подозрению в незаконном обогащении. В прокуратуре Киева указали, что 30 октября 2015 года на карточку Рябошапки в "ПриватБанке" пришло 270 тыс. грн от ПРООН в качестве пополнения счета.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что деньги ПРООН, выделенные на деятельность НАПК, украли, а агентству пришлось работать в "ужасных условиях". Рябошапка утверждал, что деньги приходили ему в качестве оплаты за предоставленные экспертные услуги. В последующем уголовное производство о незаконном обогащении было закрыто.

Фото: president.gov.ua

В 2016 году против его назначения в НАПК выступили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Рябошапка смог попасть в антикоррупционный орган при поддержке тогдашнего премьера Украины Арсения Яценюка. Одной из причин, которую называли главы министерств, стала работа Рябошапки в правительстве Азарова.

В том же году в госреестре электронных деклараций была зарегистрирована фальшивая декларация от имени члена НАПК Руслана Рябошапки, в которой указывалось о получении им 20 млн грн от фиктивной коммерческой компании. Во время проверки обнаружили, что Рябошапка не вносил данные, это сделали хакеры при помощи тестового ключа.

Согласно декларации от 2019 года, у Рябошапки нет недвижимости. Однако на его жену записаны земельный участок площадью 318 м2 и квартира площадью 150 м2 в селе Новые Петровцы (Киевская область). Также за супругой числятся жилой дом – 145 м2 – и земельный участок площадью 440 м2 во Франции. Семья владеет двумя автомобилями марки Volvo на общую сумму около 2 млн грн.

Взгляды

По мнению Рябошапки, Генеральную прокуратуру стоит ликвидировать как орган, а ее основную функцию (гособвинение) передать Минюсту.

Он выступает за введение опции материального поощрения для ограниченной категории разоблачителей, которые сообщают о наиболее тяжких коррупционных преступлениях. Генпрокурор полагает, что необходимо ввести систему защиты для таких людей.

Ранее он говорил о возможной ликвидации военной прокуратуры и военной юрисдикции.

Рябошапка поддерживает отмену в УПК так называемой поправки Лозового, которая, например, позволяет сократить срок досудебного расследования, вводит проведение экспертиз только по решению суда.

Он выступает за принятие закона относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, который позволяет создать аттестационные комиссии для отбора честных прокуроров.

После представления в качестве генерального прокурора Рябошапка заявил, что власть "хочет крови в правовом смысле". По его словам, каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников.

Иван Баканов – утвержденный глава СБУ

Депутаты Верховной Рады IX созыва назначили по представлению президента нового главу СБУ. Им стал друг детства Зеленского Иван Баканов – за него отдали голоса 319 народных избранников.

Баканову 45 лет, родился он в Кривом Роге (Днепропетровская область), как и Владимир Зеленский. Женат. У семьи двое детей: Артур в 2018 году окончил КНЭУ им. Вадима Гетьмана, Степан учится в школе.

С президентом Баканов жил в одном доме и учился в одном вузе в Кривом Роге. У главы СБУ два высших образование. Вначале он окончил Криворожский экономический институт по специальности "ревизор", затем – Академию труда и социальных отношений в Киеве по специальности "юрист". Как говорит сам Баканов, "по первому образованию я ревизор, по второму — прокурор".

Фото: EPA

Иван Баканов долгое время был бизнесменом. До 2012 года он работал в сфере альтернативной энергетики, занимался строительством малых гидроэлектростанций. С начала 2013 года – глава общества с ограниченной ответственностью "Квартал 95", а с конца 2013 года он руководил студией "Квартал 95".

В 2017 году Баканов возглавил партию "Слуга народа". Был начальником предвыборного штаба Зеленского во время президентской кампании. 22 мая 2019 года Баканова назначили первым заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Зеленский эмоционально отреагировал на назначение Баканова главой СБУ. В зале Верховной Рады можно было услышать, как президент сказал: "Молодец, Ваня!"

Скандалы и декларация

Жена Баканова – гражданка РФ. 12 июня 2019 года Баканов попытался объяснить причины, почему она долгие годы находится в процессе оформления украинского гражданства. Он сообщил, что специальная проверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений при назначении его на должность заместителя председателя спецслужбы, а также препятствий для предоставления ему допуска к государственной тайне.

10 июля Баканов стал заочным участником скандала с президентом. На встрече с местными чиновниками в Борисполе Киевской области Зеленский назвал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка "разбойником" и выгнал из зала. После окончания выездного заседания глава государства сказал, что позвонит Баканову "по поводу этого черта".

Очередной скандал разгорелся в конце мая 2019 года, когда информационное агенство УНН сообщило, что Баканову вручили звание лейтенанта, невзирая на то, что он никогда не служил в армии и не состоял на воинском учете. Далее украинская спецслужба предоставила информацию, где указала, что Баканов получил звание в соответствии с предоставленным военным билетом, согласно которому он состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области. Отмечалось, что на момент назначения он имел воинское звание "рядовой запаса".

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что на тот момент и.о. главы СБУ присвоили звание лейтенанта для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации.

Будучи в должности первого заместителя главы СБУ, Баканов заявил, что пытался подать электронную декларацию, однако ему объяснили, что таким образом он может поставить под угрозу безопасность своих близких. Согласно правилам, для сотрудников ведомства предусмотрен особый порядок подачи деклараций. Тем не менее ранее Баканов говорил, что со временем обнародует документ о доходах.

Взгляды

Новый глава СБУ выступает за сохранение за силовым ведомством функций правоохранительного органа. Речь идет и о сохранении управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемое управление "К").

Во время своего выступления в зале Верховной Рады Баканов пообещал, что через месяц представит законопроект о реформе СБУ. Он полагает, что "Служба безопасности Украины должна стать технологической, быстрой и прочной". По словам главы СБУ, на реформирование структуры уйдет три года, первые шаги украинцы смогут увидеть через год.

Ранее среди приоритетов спецслужбы Баканов назвал борьбу с коррупцией и теневым бизнесом. Он также пообещал, что СБУ будет адекватно реагировать на любое давление на бизнес, в том числе выявлять своих сотрудников, причастных к незаконным действиям.

В июле Баканов призвал президента провести внеочередное заседание СНБО из-за телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия 1". Он сообщил, что СБУ направила письмо медиахолдингу "Новости" (входят телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK), в котором предупредила о последствиях за общие проекты с телеканалами страны-агрессора.

Пребывая в районе проведения операции Объединенных сил в прифронтовом Широкино, Баканов призвал сотрудников СБУ "защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине".