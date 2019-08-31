«Может, молотком стукнуть?»: российского робота Федора включили с 10-й попытки

«Может, молотком стукнуть?»: российского робота Федора включили с 10-й попытки13
- 31.08.2019, 11:55
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Робот даже что-то сказал, когда все-таки заработал.
30 августа экипажу Международной космической станции (МКС) с трудом удалось включить доставленного накануне с Земли российского робота Skybot F-850, известный как Федор (FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research).
Об этом со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов сообщило "РИА Новости".
Электропитание робота смог включить российский космонавт Алексей Овчинин, он "раз 10–15 включал и выключал" аппарат, прежде чем все заработало. При этом Овчинин сказал о кнопке: "Может, по ней молотком стукнуть?"
В это время другой российский космонавт, Александр Скворцов, был в экзоскелете, с помощью которого можно управлять Skybot F-850.
Овчинин утверждал, что робот включился "и даже сказал что-то".
На странице в Twitter, которая ведется от имени российского робота, появилось сообщение, что ему "пришлось произвести автозапуск".
"Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", – сказано в твите.
Робот был доставлен на МКС 26 августа, когда успешно завершилась повторная попытка стыковки космического корабля "Союз МС-14".
На Землю робота планируют вернуть 7 сентября вместе с космическим кораблем "Союз МС-14".