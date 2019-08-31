Даниил Мисюль: Белорусы не мусорят в своей стране, этим они отличаются от русских 11 31.08.2019, 12:12

1,740

Даниил Мисюль

Интервью белорусского защитника ярославского «Локомотива».

На Кубок мира «Сириус», который уже не первый год МХЛ проводит в Сочи, в составе «Локо» приехал один из самых перспективных защитников страны. Даниил Мисюль уже успел поиграть за основной состав ярославской команды в розырыше Кубка Гагарина, дебютировать за олимпийскую сборную, а в декабре почти наверняка поедет на МЧМ в Чехию. На драфте НХЛ защитника под общим 70-м номером выбрал «Нью-Джерси», пишет sport24.ru.

— Иван Алтухов из молодежной команды «Давоса» сказал, что некоторые швейцарцы хотели бы жить в Сочи. У вас такое желание во время Кубка мира не проснулось?

— Нет. Мы здесь часто бываем. За это лето уже три раза. Сюда просто приехать прикольно, но когда всегда сильно жарко — мне не нравится. Жить бы в Сочи не хотелось.

— С Сочи у вас связаны самые яркие моменты во взрослом хоккее…

— Да, против них у меня были первые в карьере игры плей-офф КХЛ. Правда, дебютировал я дома. Очень запоминающимся был мой первый гол, который я забил в Сочи.

— Два Кубка Харламова, Кубок мира. Молодёжный хоккей — это уже уходящая пора?

— Надо стремиться к большему, МХЛ была хорошей ступенью. Мне пора становиться игроком основного состава, бороться за место в «Локомотиве».

— Многие молодые ребята, у которых на носу МЧМ, часто покидают расположение клуба, что мешает им закрепиться в основе. У вас все-таки что в приоритете: молодежная сборная или игра за «Локомотив»?

— Надо стремиться успевать и там и там. Все-таки МЧМ — один из главных турниров в жизни. Но в сборную можно и не попасть, если не играть надежно и стабильно за «Локомотив».

— Вы же и на прошлый МЧМ могли попасть. Помешала травма?

— Это был один из факторов. Турнир я, разумеется, смотрел. Конечно, хотелось быть в Ванкувере, но я держал в уме следующий год.

— Чемпионат мира в этом году будет в Чехии, но перед этим пройдет традиционная суперсерия в Канаде. Интересно было бы туда съездить?

— Канадские команды, маленькие площадки — это всегда интересно. Быстро растешь, когда там играешь.

— У вас был вариант с отъездом в Канаду, в CHL?

— Был, но я решил остаться.

— Это связано с тем, что непосредственно в Ярославле молодежь не маринуют?

— На тот момент я об этом не задумывался. Просто решили, что правильнее будет развиваться в России.

— То, что площадки в КХЛ стремительно уменьшают, вас радует?

— Да, безусловно! Это делает хоккей более интенсивным. Ты постоянно в игре, нет времени раскатиться, все быстро, все рядом.

— Игорь Ожиганов вернулся в Россию и, наоборот, говорит, что на большой площадке есть время подготовить передачу, обстоятельно начать атаку.

— Каждому свое, мне нравится другой хоккей. И я с юниорской сборной ездил в Канаду, мне их стиль по душе.

— Андрею Алтыбармакяну от вас досталось в плей-офф. Вы его буквально возили лицом по льду. Не боялись с ним встретиться где-нибудь в сочинской подворотне?

— Мы с ним встречались в сборной, все было нормально. Это эмоции, игра. За пределами площадки не было никаких конфликтов.

— У вас и в МХЛ было много драк, и в плей-офф КХЛ вы дрались с Максимом Карповым. На льду и в жизни вы один и тот же человек?

— На льду стараюсь быть агрессивным, а в жизни добрый. Вне хоккея я, скажем, дрался очень давно. Когда-то в школе.

— Удар отрабатываете?

— Если честно, то нет. В тафгая превращаться не собираюсь. Всегда готов заступиться за вратаря, за других партнеров. Но чтобы за кем-то гоняться, предлагать подраться — это точно не мое.

— «Куньлунь» подписал тафгая из ECHL. Готовы к тому, что он будет бросаться на каждого большого парня?

— Если он полезет на кого-то из наших ребят, то никто не посмотрит на его фамилию, тафгай это или обычный игрок. Надо будет — буду драться.

— В «Локомотиве» за силовую игру был ответственен Александр Елесин. Он уехал в «Калгари». Теперь вы будете его заменять?

— Я не собираюсь занимать чью-то роль. Он играл по-своему, у меня свой хоккей. Да, мы оба играем жестко. Елесин провел в Ярославле хорошие годы, был основным защитником. Я тоже буду к этому стремиться. Но на этом параллели заканчиваются.

— Вы сами себя ощущаете белорусом или россиянином?

— Родился я в Минске, но вырос в Ярославле. И в школу начал здесь ходить, и хоккеем заниматься. Ярославль — мой дом.

— Вы, как белорус, проживший долго в России, скажите: между нашими народами есть разница?

— В Беларуси чище в стране. Что маленьких городах, что в Минске. Везде порядок.

— В чем, на ваш взгляд, причина?

— И власти убирают все до каждой соринки, и сами люди не мусорят в своей стране, внимательнее относятся к тому, что их окружает.

— Вы в Ярославле ведете себя как белорус или как русский?

— Как белорус.

— Не задумывались, что в Беларуси уже были бы кандидатом в первую сборную, а не молодежную?

— Нет. Надо стремиться к максимальным задачам, к взрослой сборной России.

— В белорусскую сборную или минское «Динамо» никогда не звали?

— Нет. Никаких контактов не было. К белорусскому хоккею я отношения не имею.

— «Локомотив» славится своим скаутингом, как вышли на вас с братом?

— У брата был турнир в Москве, после которого поступили предложения из разных клубов. Он поехал в Ярославль на просмотр, какое-то время жил там один. А когда его уже взяли, мы с семьей переехали из Минска. Потом уже меня приняли в команду своего года.

— Вы в детстве играли и в обороне, и в атаке. Это сейчас помогает?

— Конечно. Видение площадки другое. Сам могу доставить шайбу в зону, подключиться к атаке. Считаю, моя разносторонность — это большой плюс.

— Если сейчас поставят в нападение — какое звено потяните?

— Тяжело судить. Все же функции у защитников и нападающих разные. Например, когда нужно вывести шайбу из зоны, это трудно сделать как нападающий, защитник скорее пробросит ее по борту. Нет такого навыка.

— Сейчас говорят о том, что хоккей становится более тотальным. Согласны?

— Да, сейчас почти все команды пытаются играть впятером в атаке и впятером сзади. Везде есть защитники, способные поддержать нападающих.

— Сейчас в «Ак Барсе» все защитники кайфуют от того, что Дмитрий Квартальнов дает подключаться к атакам. Вам, молодому, тоже руки были развязаны?

— Когда я подключался и у меня получалось, то никто ничего не запрещал. Квартальнов говорил «если можешь — делай». Главное делать это уверенно.

— А когда не получалось?

— Просто просили быть немного осторожнее. Но не запрещали.

— Вы очень резко ворвались в КХЛ. Когда сходу тренер даёт по 15 минут — окрыляет?

— Сто процентов. Если в первые две-три смены не напарил, сразу появляется уверенность. Перед моим первым матчем в КХЛ меня предупредили, что я выйду седьмым защитником, но я даже предположить не мог, сколько именно проведу времени. В голове были разные мысли. В итоге менялся со всеми в круг и провел полноценный матч.

— «Наелись», поди, с непривычки?

— Да нет. Еще бы поиграл (улыбается). Эмоции тогда брали свое.

— У вашего нового тренера в «Локомотиве» Крэйга Мактавиша очень насыщенная карьера. Общаясь с ним, чувствуется, что это большая личность?

— Когда узнал, что он будет тренером, то изучил его биографию. Он действительно был великим игроком. Однако какой-то звездной ауры от него я не почувствовал, с командой Мактавиш ведет себя совершенно обычно.

— Учитывая, что вы задрафтованы и наверняка в будущем попробуете себя в НХЛ, работа с канадским тренером — это полезно?

— Это что-то новое для меня. Другие тренировки. Есть отличия. У Квартальнова тоже были интенсивные занятия, но упражнения и тактика у Мактавиша свои.

— Есть какие-то упражения, с которыми вы в России раньше никогда не сталкивались?

— Не сказал бы. Скорее непривычно то, что каждую установку Мактавиш сначала дает на английском, а потом Денис Гребешков ее переводит.

— Присутствие в штабе Дмитрия Красоткина, который раньше работал в «Локо», повышает шансы пробиться в основной состав?

— Он сейчас тренер в КХЛ, у него все равны, и молодые и взрослые. Разве что может что-то про нас рассказать главному, потому что лучше нас знает.

— Последняя фотография в вашем инстаграме — в форме «Нью-Джерси». Вы в душе уже «дьявол»?

— Я очень рад, что они выбрали меня. Перед драфтом были определенные догадки. Хорошо, что все так сложилось. Буду стремиться уехать в НХЛ и заиграть в «Нью-Джерси».

— На чем основывались догадки? Руководство «Дэвилз» вам комплименты отвешивало?

— У меня перед драфтом были интервью с представителями 12 команд. «Девилз» проявляли наибольший интерес. Перед драфтом мы сидели с братом и папой, и пытались угадать, кто меня выберет. Я сказал: «Нью-Джерси». Что загадал, то и выпало.

— Был ли на интервью с каким-то из клубов вопрос, который поставил вас в ступор?

— Каких-то провокационных вопросов не было. Разве что я не смог ответить, с каким бы человеком из любого времени хотел бы пообедать. Сказал, что не знаю.

— Судя по вашему опыту, в НХЛ есть предрассудки по отношению к русским?

— Нет, ничего подобного я не заметил.

— К «Нью-Джерси» до драфта были симпатии?

— Я следил за всеми командами. Знаю, что у «Нью-Джерси» есть Хишир, теперь еще Хьюз. Молодая команда, которая будет греметь еще долго.

— Как раз к вашему приезду станут серьезной силой.

— Да-да, надеюсь!

— В «Нью-Джерси» перешел Пи Кей Суббан. Таких рок-н-рольных защитников в России, кажется, нет.

— Мне он как раз всегда нравился как защитник. Что касается поведения, то в Северной Америке все себя ведут немного по-другому, чем у нас в России. Менталитет сказывается.

— Кто для вас идеал защитника?

— Я смотрю и на атакующих защитников, и на универсалов. Как в чужой зоне играет нравится Эрик Карлссон. Отмечу Клингберга из «Далласа». Как он шайбу на синей линии двигает, как из зоны ее с ногами выводит! Смотрю за ними, не пропускаю обзоры.

— Вы упомянули двух шведов. Чем защитники из Швеции превосходят наших защитников?

— Мне трудно сказать. На том уровне, что я против них играл, они ничем особо не превосходили. У отдельных парней классное катание, но это зависит от конкретного игрока. Просто шведы охотнее едут в НХЛ, а русские защитники остаются дома.

— С «Локомотивом» у вас контракт до 2022 года. Потом поедете в НХЛ?

— Я не загадываю. На данный момент я игрок «Локомотива» и все мои мысли о об игре за этот клуб. Сейчас у меня самое важное время, нужно вырасти в солидного и стабильного игрока. А там уже посмотрим.

— «Локомотив» — одна из самых молодых команд в КХЛ. В чем ваша сила?

— Нам всем есть, что доказывать. И мы хотим побеждать.

— За счет чего вы можете прервать гегемонию СКА и ЦСКА?

— Мы должны поймать свою игру, а главное — быть командой. Только став единым кулаком, можно пройти таких мощных соперников. Мы и раньше были командой, но что-то всегда не хватило, то завершения, то других мелочей.