Финансы сельского хозяйства в 2019 году: обнять и плакать 4 31.08.2019, 12:34

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Налицо рост обремененности долгами.

На этой неделе власти огорошили заявлением: количество убыточных предприятий в сельском хозяйстве сокращается. Проверим, насколько слова чиновников соответствуют реальным данным.

Заявлением о снижении числа убыточных предприятий сельского хозяйства отличился вице-премьер Владимир Дворник. По его словам, уменьшение количества таких хозяйств произошло «благодаря последним указам», пишут banki24.by.

На сегодня доступна информация о финансовом состоянии организаций реального сектора за первую половину 2019 года. Каковы официальные результаты сельского хозяйства Беларуси?

Эффективность работы любого предприятия отражают сразу несколько основных финансовых показателей. Работу компании по сбыту продукции показывают выручка, прибыль от реализации и рентабельность продаж. Выручка предприятий сельского хозяйства от реализации продукции номинально выросла за 6 месяцев на 5,6% до 5,652 млрд BYN.

При этом годовая инфляция за тот же период составила 5,9%, а дефлятор ВВП (рост цен в экономике) — 6,9%. Таким образом, в реальном выражении отмечалось падение выручки сельского хозяйства. Прибыль от реализации в сельском хозяйстве подросла всего на 1,7% до 237 млн BYN.

Понятно, что с поправкой на инфляционные процессы прибыль сократилась еще больше, чем выручка. К вялой динамике прибыли привел опережающий рост себестоимости продукции аграриев. Себестоимость за январь—июнь 2019 года выросла на 5,9% до 4,848 млрд BYN.

Прибыль от реализации — это выручка минус себестоимость, налоги и прочие платежи из выручки. Поэтому не исключено, что в 2019-м предприятия получили некоторые допвычеты или льготы по обязательным платежам в бюджет.

Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации и выручки за определенный промежуток времени. Рентабельность в сельском хозяйстве упала с 4,4% в 2018 году до 4,2% в 2019-м.

Среди аграрных предприятий в первом полугодии преобладали нерентабельные и низкорентабельные (0–5%). Первых Белстате насчитал 38,5%, вторых — 33,3%. Только 14,4% подавших отчеты хозяйств имели рентабельность от 10% и выше, лишь 0,3% — от 30% и выше.

При подсчете чистой прибыли в сельском хозяйстве есть специфика. Власти имеют два показателя — чистая прибыль с учетом господдержки и без учета господдержки. Чистая прибыль с господдержкой увеличилась на 40% до 491,5 млн BYN. Однако доля и количество убыточных организаций с господдержкой выросли: с 9,8% до 11,7% и с 132 до 158 единиц. Это связано с отражением в 2018 году части убытков прошлых лет. За счет низкой базы прошлого года в 2019-м общий результат пока растет.

Более мрачная картина раскрывается, если выбросить финансовые вливания в виде господдержки. Тогда удельный вес убыточных организаций возрастает с 61,2% до 63,3%, их количество — с 828 до 857, а сумма убытков убыточных компаний — на 11,7% до 331 млн BYN.

На 1 июля 2019 года сельхозники были должны кредиторам свыше 14 млрд BYN. Просроченные обязательства из этой суммы составляли 3,284 млрд BYN (23,4%). Суммарные долги аграриев были эквивалентны 248% выручки с продаж. Для сравнения: на 1 июля 2018-го обязательства составляли 238% выручки.

Налицо рост обремененности долгами. Дебиторка сельского хозяйства на 1 июля 2019 года была равна 1,551 млрд BYN — 11% от совокупных обязательств предприятий. Это один из худших показателей в белорусской экономике, из таких долгов самостоятельно не выбираются.