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1 сентября будет до +30

  • 31.08.2019, 12:45
1 сентября будет до +30

Какой будет погода в первый день осени.

До 30 градусов жары ожидается местами по юго-западу Беларуси 1 сентября. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный слабый с усилением до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. В середине дня будет 22-28 градусов тепла, местами по юго-западу - до плюс 30.


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