В могилевскую администрацию не пустили человека в шортах 10 31.08.2019, 12:58

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Охрана даже вывесила на входе соответствующий плакат.

Количество конфликтов вокруг шортов, тапок и прочих летних атрибутов внешнего вида снизилось. Похоже на то, что бизнес и клиенты научились понимать друг другу и идти на уступки. Но дресс-код не дремлет. Теперь он взялся за административные здания. 29 августав Ленинский исполком Могилева не хотели пускать местного жителя в «коротких штанах», сообщает Onliner.by.

— На дворе лето, — начинает Артур. — Зашел в шортах в здание администрации, но меня остановил охранник и сказал, что дальше я не пойду в таком виде. Я спросил об основаниях — охранник сослался на внутреннее распоряжение администрации и на какой-то закон об охранных организациях. А потом показал табличку на стенде.

После двухминутного спора Артур победил и прошел. Но, говорит, что при нем в здание хотели пройти еще два человека в шортах — они не стали спорить, развернулись и вышли.

— Никаких запретов нет. Наши люди ходят в шортах, никто это делать не запрещает. Охрана предупреждает, что пропускать нужно, с учетом погодных условий, — рассказал управделами Александр Поддубный.

— Были конфликты?

— Нет. Плакат? Это охрана вывесила. Но мы их предупредили. В трусах и майке — нельзя. А шорты и рубашка, с учетом погодных условий — нормально. Я не знаю, на что ссылались охранники — никакого внутреннего распоряжения администрации не было. Жалоб от людей по этому поводу тоже нет.

В Департаменте охраны МВД с таким посылом категорически не согласны:

— Наши сотрудники выполняют свои обязанности на основании тех внутренних инструкций, которые разрабатываются на конкретном объекте. Разумеется, никто из наших сотрудников не мог самостоятельно решить вопрос о внедрении дресс-кода.