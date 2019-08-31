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Туск не поедет в Варшаву на мероприятия 80-й годовщины начала Второй мировой войны

  • 31.08.2019, 13:03
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Туск не поедет в Варшаву на мероприятия 80-й годовщины начала Второй мировой войны
Дональд Туск

Главу Европейского совета слишком поздно пригласили.

Президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал в комментарии польскому телеканалу TVN24.

"Я не собираюсь, потому что не сомневаюсь, что организаторы этой очень важной церемонии действуют таким образом, что подразумевают, что не хотят видеть меня там", - сказал Туск.

Он также рассказал, что приглашение для участия в мероприятиях он получил только в четверг.

"Мы все привыкли к тому, что независимо от спорных ситуаций, применяются определенные стандарты. Если кто-то хочет видеть гостей на организованном мероприятии, к ним следует относиться серьезно", - пояснил он.

В мероприятиях 1 сентября примут участие 40 иностранных делегаций, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Церемония начнется рано утром в воскресенье в Велюне, первом городе, который попал под бомбардировку Люфтваффе 80 лет назад.

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу из-за урагана "Дориан", который должен ударить по Флориде в эти выходные. Трамп сказал, вместо него приедет вице-президент Майк Пенс.


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