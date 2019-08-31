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Футурологи рассказали, как мир будет выглядеть через 50 лет

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  • 31.08.2019, 13:26
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Футурологи рассказали, как мир будет выглядеть через 50 лет

Как вам возможность провести отпуск вне Земли?

Предположения о нашем будущем высказали президент TechUK Жаклин де Рохас, доктор Рис Морган из Королевской академии инженерных наук и доктора-футуролога Моргейн Гай, пишет «Вокруг света».

По их мнению, вполне вероятно, что в 2069 году человечество будет передвигаться по подводным магистралям. Будет создана транспортная система герметичных труб, по которым можно будет добраться от Великобритании до Скандинавии и материковой Европы менее, чем за час. Также ученые считают, что будущее за подземными небоскребами — грандиозными сооружениями, углубляющимися в земную твердь на несколько десятков этажей и способными выдержать даже сильные землетрясения.

Что еще нас ждет в будущем?

Самоочищающиеся дома. При нажатии кнопки дома будут «самоочищаться», когда вы уходите или когда вы спите.

Возможность провести отпуск вне Земли – в космических отелях, которые вращаются вокруг Луны, или даже других планет.

3D-печать органов, которая решит проблему с трансплантацией. И, как бонус, приятные дополнения к новым частям тела в виде ночного видения, или суперскорости.

Летающие автобусы и такси. Уже сейчас богатые люди пользуются вертолетами, чтобы избежать пробок и добраться до места назначения. В будущем воздушный транспорт станет массовым, доступным и беспилотным.

Имплантаты, следящие за здоровьем. Крохотный цифровой компаньон, который будет помещаться в тело человека и оперативно собирать информацию о его состоянии.

Воздушные спортивные состязания. Хоть летающие доски, как в фильме «Назад в будущее» пока остаются только фантазией киношников, ученые уверены, что через полвека спорт на ховербордах в стиле квиддича из книг про Гарри Поттера станет обычным делом.

Интерактивные фильмы. Просмотр кино станет практически неотличимым от реальности. Ощущение реальности подарят специальные костюмы, передающие прикосновения.


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