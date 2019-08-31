Лукашенко: Надо нарастить экспорт картошки 15 31.08.2019, 13:54

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Диктатор считает, что такой «вкусной» за границей мало.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район ознакомился с ходом уборки картофеля на поле ОАО "Озерицкий-Агро" и высоко оценил качество отечественной продукции, передает БелТА.

Как было доложено правителю, в этом году складывается благоприятная конъюнктура для продажи картофеля на внешние рынки. Отечественную продукцию готовы закупать Сербия, Македония, Узбекистан, другие страны.

Лукашенко поддержал необходимость наращивать объемы экспорта, но при этом напомнил о соблюдении обязательного требования - в первую очередь обеспечить свое население.

"Прежде чем вытолкнуть картофель на внешние рынки, для себя резервы, стабфонды для населения и в хранилище положить, чтобы продать на будущий год. И семена. Все остальное - пожалуйста, продавай на внешних рынках, делайте рекламу. Пока плохо работаем с рекламой. Такой картофель хороший, качество изумительное!" - сказал он.