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Лукашенко: Надо нарастить экспорт картошки

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  • 31.08.2019, 13:54
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Лукашенко: Надо нарастить экспорт картошки

Диктатор считает, что такой «вкусной» за границей мало.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район ознакомился с ходом уборки картофеля на поле ОАО "Озерицкий-Агро" и высоко оценил качество отечественной продукции, передает БелТА.

Как было доложено правителю, в этом году складывается благоприятная конъюнктура для продажи картофеля на внешние рынки. Отечественную продукцию готовы закупать Сербия, Македония, Узбекистан, другие страны.

Лукашенко поддержал необходимость наращивать объемы экспорта, но при этом напомнил о соблюдении обязательного требования - в первую очередь обеспечить свое население.

"Прежде чем вытолкнуть картофель на внешние рынки, для себя резервы, стабфонды для населения и в хранилище положить, чтобы продать на будущий год. И семена. Все остальное - пожалуйста, продавай на внешних рынках, делайте рекламу. Пока плохо работаем с рекламой. Такой картофель хороший, качество изумительное!" - сказал он.


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