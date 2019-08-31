Новая акция протеста в Москве (Видео, онлайн) 31.08.2019, 14:10

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ФОто: АР

Люди вышли в знак солидарности с политзаключенными.

Участники акции требуют прекратить уголовные дела против протестующих, задержанных на предыдущих митингах, зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также прекратить разгон протестных акций.

«Настоящее Время» ведет прямую трансляцию протестов:

Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение сегодняшней акции. Власти обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день пройдет приуроченный к 1 сентября фестиваль "PRO лето". В ответ незарегистрированный кандидат Любовь Соболь призвала выйти всех на несогласованное шествие против политических репрессий.

Протестные акции в Москве продолжаются уже полтора месяца. Они связаны с отказом Мосгоризбиркома допустить к выборам в Мосгордуму нескольких независимых кандидатов по основаниям, которые сами политики считают фальсифицированными.

Мирные акции 27 июля и 3 августа, которые проходили в центре города, полиция и Росгвардия жестко разогнали. 27 июля были задержаны более 1300 человек, 3 августа, по данным "ОВД-Инфо", был задержан 1001 человек, 10 августа – 352 человека.