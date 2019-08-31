Зеленский встретился с президентом Польши 31.08.2019, 14:19

Президент Украины начал визит в Польшу со встречи со своим коллегой Анджеем Дудой.

Об этом в Facebook сообщил Офис президента.

Сообщается, что визит продлится два дня.

«В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства с Президентом Польши Анджеем Дудой.

После этого началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ», — рассказали в пресс-службе ОП.

Программой визита также предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Планируется, что 1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, будут принимать в них участие.