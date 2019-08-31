Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане «Зима в огне» 2 31.08.2019, 15:16

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Фото: Reuters

Ленту показали на 40 различных площадках города.

29 августа участники протестов в Гонконге устроили массовый показ украинского документального фильма "Зима в огне" о событиях зимы 2013-2014 годов во время Революции Достоинства в Украине. Через несколько часов троих организаторов показа арестовала полиция.

Об этом пишет Kyiv Post.

Ленту показали на 40 различных площадках города. Документальный фильм проектировали на стены или на экраны, которые принесли горожане.

"Мы вдохновлены документальным фильмом "Зима в огне" и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу", - сказал один из лидеров протестов Джошуа Вонг.

Утром 30 августа организаторы показа фильма Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Энди Чен были поочередно задержаны полицией и увезены в неизвестном направлении.

Напомним, протестующие вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки. Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая.

Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 16 июня протестующие опять вышли на улицы.