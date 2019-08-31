Эта бесконечно длинная бриллиантовая рука 4 Пётр Межурицкий

31.08.2019, 15:27

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Актуальны ли по сей день персонажи Юрия Никулина и Нонны Мордюковой?

Смею предположить, что фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" сразу же по выходе на экран в далеком 1968 году стал культовым отнюдь не потому, что в нем с блеском была разыграна эксцентричная история о ненастоящих ментах и столь же невзаправдашних контрабандистах в исполнении звездного актерского состава.

В этом фильме сознательно или подсознательно человек русской культуры, а честнее сказать – русский человек – безошибочно узнавал себя самого настоящего во всем раздвоении своей загадочной, в том числе и для него самого, души,

А нерусские советские люди, конечно же, узнавали в этом кино своего старшего брата, если народы империи и впрямь были братскими. Тот же, кто характеризовал дружбу советских народов какими-то другими словами, все равно видел и узнавал в противостоянии героев, сыгранных Нонной Мордюковой и Юрием Никулиным, это вековое внутреннее и внешнее раздвоение имперско-образующей нации на уровне её глубинного народа.

В трактовке Гайдая Семен Семенович Горбунков – это русский человек, в любых предложенных обстоятельствах старающийся жить по правде, то есть не по лжи, если воспользоваться знаменитой формулировкой Солженицына. Если хотите, он ближайший духовный родственник Ивана Денисовича, только получивший высшее образование и живущий жизнью того самого советского служащего во времена, когда высшая советская власть выглядит почти травоядной. Однако всячески, причем, сознательно, старается отравить ему его частную жизнь всё та же власть.

А вы небось думали, что должность управдома заключается в том, чтобы помогать людям жить, решая их бытовые проблемы?

Если вы и впрямь так думаете, то вы не видели Варвары Сергеевны Плющ в блистательном исполнении Нонны Мордюковой. Человек социально близкий Семену Семеновичу, она его полный антипод, неуклонно исполняющий прямо противоположную жизненную программу, заключающуюся в установке – жить по лжи и только по лжи, иначе в России по-человечески не проживёшь.

И в этом противостоянии двух архетипических жизненных установок государственная сила само собой на стороне Варвары Сергеевны, потому что Семен Семенович вообще никому не хочет портить жизнь, а Варвара Сергеевна может ему отключить газ, свет и воду – вот теперь и поживи не по лжи.

И Варвара Сергеевна не была бы сама собой, если бы в час своего идейно-политического триумфа не выложила в качестве главного, окончательного решающего дело в её пользу козыря.

И козырь этот, само собой, даже не сионистский, но еврейский во всей своей первозданности, по крайней мере, еще со времен "Слова о законе и благодати" митрополита Илариона, чуть ни главный русский идеологический вопрос.

И совершенно не имеет никакого значения, что героиня Нонны Мордюковой вряд ли слышала об одном из главных текстов русской средневековой литературы, полное название которого начинается словами: "О Законе, через Моисея данном, и о Благодати и Истине через Иисуса явленной...". Истина и благодать в период русской истории, который показывает зрителю Леонид Гайдай, даны Варваре Сергеевне через Партию и правительство, что понятно ни в малейшей степени не делает их в ее душе менее истинными и благодатными, чем явленные через Иисуса.

А незыблемое моральное самооправдание этой гайдаевской героини, тиранящей всех, кто находится в пределах её административно-хозяйственной власти, как раз и заключается в том, что только благодаря этой тирании и держится Земля Русская. Во всяком случае, по твёрдому убеждению самой Варвары Сергеевны. Ведь поглядите, люди добрые, разве такой безобидный с виду Семен Семенович на самом деле не оказался вражиной, в чем его всегда, в отличие от родной жены, и подозревала Варвара Сергеевна?

И кто же, выходит, прав?

Безыдейно любящая жена или бдительная управдом, спасающая Землю Русскую от иноземного порабощения? И Варвара Сергеевна добивает супругу Семена Семеновича словами:

– И я не удивлюсь, если он тайно посещает синагогу.

Враг в лице синагоги – вот в чем заключается историческая преемственность от митрополита Илариона до членов Политбюро ЦК КПСС при всей внешней несовместимости их вер. Собственно, только благодаря синагоге обратный переход от Политбюро в качестве источника истины и благодати к Иисусу окажется для бесчисленных варвар сергеевных абсолютно легким и органичным: главный-то враг России для них, каким он был, таким остался.

Но это уже другая песня.

А пока вернемся к нашим героям. Большей глубины антинародного падения, чем посещение синагоги, конечно же, и представить себе нельзя, с чем внешне и внутренне разумеется согласна несчастная супруга бывшего потенциального, а теперь реального предателя родины Семена Семеновича. Какая тут любовь? Конфликт между общественным и личным в душе несчастной русской героини трагедии в отличие от древнегреческой решается в пользу любимой несоизмеримо больше, чем любой родственник, родины.

Впрочем, у Гайдая – комедия. И высокий худсовет, глядя на эту комедию, строго предписывает слова про синагогу убрать. Нельзя смеяться над самым святым в подсознании настоящего с точки зрения худсовета патриота. И тогда авторы фильма вынужденно заменяют слова героини про синагогу. Вместо них в исправленном по требованию цензуры варианте звучат довольно бессмысленные слова о тайном посещении любовницы.

А как еще посещают любовниц добропорядочные мужья? Неужто явно?

Таково замечательное, сразу же ставшее культовым, давнее русское/советское кино.

А какова же нынешняя русская жизнь, данная русским и не только русским людям в ощущениях через пятьдесят лет после выхода "Бриллиантовой руки" на советский экран?

Актуальны ли по сей день персонажи Юрия Никулина и Нонны Мордюковой? Вопрос риторический, потому что, а что такое пол века для образов архетипических для народного подсознания? И вот мы видим уже на документальном экране YouTub'a, как в городе Краснодаре "Народный контроль" во главе с некоей Мариной Мелиховой под красным знаменем входит в синагогу с целью проинспектировать её деятельность.

– Хотим узнать, чем они тут занимаются, – многозначительно заявляют "народные контролеры" и многозначительно перемигиваются, когда терпеливый раввин раскалывается, говоря, что таки да, читают Тору.

Браво, Леонид Гайдай, великий русский художник! Твои герои по-прежнему в строю и в отличной форме. А коли так, то правомерен вопрос: а как вы думаете, за кого бы, будь выборы в России и впрямь свободными, проголосовали Варвара Сергеевна и Семен Семенович? Скажем, выбирая между Путиным и Явлинским?

А между Явлинским и Навальным?

Или между Путиным и Навальным, в конце концов?

Спрашиваю, потому что не сомневаюсь, что будущее России, как зависело, так и продолжает зависеть от этих самых варвар сергеевных и семен семеновичей.

А что до сегодняшнего расклада сил, то он, по-моему, по сей день такой же, как в фильме Гайдая. Я отнюдь не идеализирую Семена Семеновича и не преувеличиваю его способностей к сопротивлению тирании. Вполне возможно, что жизнь распорядилась так, что он сегодня является одним из рядовых членов "Единой России". Но рулит в ней на бытовом и прочих уровнях, ясное дело, все та же Варвара Сергеевна.

А на кого же, прикажете, родине положиться?

Уж не на Семена ли Семеновича, который всерьёз позволяет себе полагать, что собака, а не управдом друг в том числе и русского человека?

Пётр Межурицкий, kasparov.ru