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Под Слуцком ГАИ гонялась за минчанином

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  • 31.08.2019, 16:52
Под Слуцком ГАИ гонялась за минчанином

У водителя обнаружили 1,43 промилле алкоголя.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что днем 29 августа при выезде из агрогородка Греск в сторону деревни Ульяновка Слуцкого района сотрудник ГАИ подал сигнал об остановке водителю автомобиля Mazda. Проигнорировав требование инспектора, мужчина увеличил скорость. Началось преследование.

Водитель на большой скорости пытался скрыться через деревню Морозы. Однако на одном из закруглений дороги автомобиль занесло. Машина оказалась в кустах. За рулем был 65-летний минчанин, приехавший отдохнуть из столицы на дачу в Слуцкий район. В выдыхаемом воздухе у него было 1,43 промилле алкоголя. В отношении правонарушителя инспекторы ДПС составили административные протоколы.


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