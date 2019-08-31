В Германии подросток попал в книгу рекордов с 57 размером обуви 7 31.08.2019, 17:01

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Ларс Мотца

Ларс Мотца делает обувь на заказ.

Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книге рекордов Гиннесса как подросток, с самым большим размером ноги – 16-летнему молодому человеку нужны ботинки 57 размера, сообщает DPA в субботу, 31 августа.

Левая стопа Ларса достигает в длину 35,05 см, правая – 34,98 см. Такой обуви в магазинах Германии нет, приходится делать на заказ. Стоимость одной пары может достигать 1,2 тысяч евро. Расходы покрываются по медицинской страховке.

Кроме того, юноша учится на столяра и ему нужна специализированная обувь для работы в мастерской. Такие ботинки стоят 1,8 тысяч евро. Эти расходы покрывает Ведомство по делам труда.

"Здорово, что этот рекорд принадлежит мне", – сказал агентству Ларс. При этом в быту юноша нередко сталкивается с проблемами. Ему, к примеру, трудно подниматься по ступенькам. "Проблемы будут и с автошколой", – сказал он. Сложно также со спортом – ни хоккей, ни футбол, ни баскетбол молодому человеку не подходят.