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В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел Boeing 737

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  • 31.08.2019, 17:03
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В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел Boeing 737
Иллюстрационное фото

У самолета оказался неисправным двигатель.

Самолет Boeing 737, летевший из Сочи, сел в московском аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем. Об этом ТАСС сообщил  источник в экстренных службах.

«Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи — Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

Сведений о пострадавших не поступало.


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