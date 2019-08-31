В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел Boeing 737 4 31.08.2019, 17:03

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Иллюстрационное фото

У самолета оказался неисправным двигатель.

Самолет Boeing 737, летевший из Сочи, сел в московском аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи — Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

Сведений о пострадавших не поступало.