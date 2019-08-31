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Зеленский: Северный поток-2 несет военную угрозу для всей Европы

  • 31.08.2019, 17:11
Зеленский: Северный поток-2 несет военную угрозу для всей Европы

Глава Украины поддержал принципиальную позицию по российскому газопроводу.

Российский газопровод Северный поток-2 представляет угрозу для всей Европы, в частности военного характера, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Его заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, сообщает nv.ua

«Мы говорим с Польшей единым голосом: Северный поток-2 неприемлем и несет в себе угрозы, в том числе и военного характера, для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина», — заявил Зеленский. 

Северный поток-2 — российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком — 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток-2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину. 


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