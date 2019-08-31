Никита Корзун будет выступать за португальский «Вилафранкенсе» 1 31.08.2019, 17:18

Никита Корзун

Пока на правах аренды, но португальский клуб может выкупить футболиста.

Белорусский полузащитник Никита Корзун на правах аренды перешел в португальский "Вилафранкенсе" из второго по силе дивизиона страны.

Как сообщает record.pt, арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Кроме того, португальский клуб может выкупить футболиста, права на которого принадлежат киевскому "Динамо".

Ранее Корзун покинул "Аль-Фатех", за который играл в аренде (11 матчей, 1 передача).

После трех туров "Вилафранкенсе" с тремя очками идет на 13-м месте.