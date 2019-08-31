Вычисление коэффициента вранья 31.08.2019, 18:13

Александр Сотник

В РФ сейчас проживает не 146 миллионов, а около 80 млн. человек?

Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей. Об этом на городском педагогическом совете сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тыс. рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей», - сказал мэр, едва не блеснув золотым нимбом. А население России по состоянию на 1 января 2019 года составило 146 780 720 человек. Такие данные 29 августа опубликовал Росстат. А теперь давайте проведем прямую по двум цифровым точкам и попробуем вычислить коэффициент вранья. Официальный чиновник Вячеслав Никонов, которого не заподозришь в работе на вражий Госдеп и прочие темные силы, утверждает, что по доле расходов на образование в валовом внутреннем продукте страны Россия занимает 98-е место в мире.

А по официальным данным на март 2019-го средняя зарплата учителя в Москве составляла 55 тыс. рублей. То есть, коэффициент собянинского вранья составляет более 100% от правдивой цифры. Если тот же коэффициент применить к цифре Росстата, получится, что в России сейчас проживает не 146 миллионов, как декларирует одиозно-официозная контора, а около 80 млн. человек – что, безусловно, больше похоже на правду.

Коэффициент вранья давно пора применять в виде поправки к любой информации, исходящей от официальных источников и средств массовой пропаганды. Путин, например, выразил недовольство замедлением темпов роста доходов населения – в то время, как доходы уверенно падают в преисподнюю с 2014 года – с того самого момента, как победный огонь Сочи перекинулся на Украину в виде аннексии Крыма и бурятского ополчения Донбасса. Эти имперские завоевания галлюцинирующего вождя обрушили рубль и вонзили нож в сердце полудохлой экономики, но по законам гибридного жанра, чтобы «Лох цепенел, но не догадывался» - системой были приняты новые методики подсчетов результатов тотальных провалов, ныне именуемых столь витиевато, что смысл теряется в чертополохе определений. Откровенное падение доходов – это «отрицательный рост», вымирание населения – «превышение доли смертности над рождаемостью», и вообще: черное – это белое, мир – это война. Классика, но с гибридным душком Лубянки.

Для тех, кого уже тянет на свежий протестный воздух – существует целая Госкорпорация ОМОН, разместившая вакансию о поиске сотрудников "для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в городе Москве". Чувствуете, как о вас заботятся дяди в силовых кабинетах? Как затачивают штыки, заряжают электрошокеры и отрабатывают удары резиновой дубинкой – так, чтобы печень сама выскакивала и размазывалась по асфальту. Как указано в объявлении, бойцам обещано ежемесячное жалование до 65 000 рублей. Опыта работы от кандидатов на требуется, для них достаточно среднего школьного образования. Отслужи в армии, отморозь голову и вперед, в Строгино, на улицу Твардовского, 2 корпус 2. Там расквартируйся и жди, когда позовут бить зажравшихся москвичей.

Так выглядит приглашение к гражданской войне. Они станут стрелять обязательно. Это вам не сопливые ГКЧПисты с трясущимися от страха ручками. У Янаева и Крючкова не было вилл, как у Сечина с Миллером. Они за страну болели. По-своему, конечно. Им просто хотелось остаться в привычной советской системе координат, которая уже сдохла. Чтобы как при Брежневе или Андропове. А эти хотят, чтобы андроповщина была для быдло-населения, а для них – цветущий западный рай с элементами национального крепостничества в виде дворовых девок с кокошниками. Дети Чайки – чем не новые дворяне? А сын Вальки Шепетовской – чем не князь? Али не люб вам оленевод Собянин? Смотрите, аж 114 тыщ целковых учителям пожаловал! Врет, собяка, зато как забористо!

Элементы будущей гражданской бойни просматриваются даже в мистическом анекдоте про шамана Габышева, что упорно движется на Москву с бубном наперевес. Уже злобных менто-шайтанов на него наслали, дабы те похитили его скромную авто-колымагу. Теперь, на подступах к Улан-Удэ, путь преградили пропутинские поджигатели жертвенных бурятских верблюдов. Распиаренное поле «Битвы экстрасенсов» рискует перейти под контроль несистемного воина из Якутии, который продолжает шагать по стране, как Штирлиц по коридорам гестапо.

А в это время несчастную Любовь Соболь обливают пахучими жидкостями в преддверии протеста 31 августа. Её вдохновитель, Алексей Навальный – уже чуть ли не душеприказчик всего оппозиционного, - призывает 8 сентября прийти на эрзац-участки и «умно проголосовать». Сладкая морковка, до которой дотянется даже тупой ослик, должна легитимировать плебисцит в зоне столичного ГУЛАГа. Представив свой список, долго игравший роль «оппозиционного вождя» Алексей Анатольевич сбрасывает маску и предъявляет личину системного провокатора, призывающего заключенных пойти и выбрать себе гауляйтеров, окончательно покорившись режиму. Это и есть предательство. Получается, что Навальный – гибридный Путин, цель которого – выявить недовольных, пересажать их по автозакам и убедить в очередной раз сыграть по правилам фашиствующей системы. Как в 2013-м, когда именно Навальный обеспечил мэрство Собянину. Видимо, обстановка такова, что бесхозного ныне Алёшу, этот самый дорогой проект Лубянки, решено бросить в топку ради обеспечения явки лохтората 8 сентября. Потому что – ну, какой он будущий президент, когда «дедушка» неутомим и уходить не собирается?..

Ложь – кровь системы, циркулирующая ради пролонгации её жизни. И каждый новый день необходимо новое переливание лжи. Декалитрами и мегатоннами. И только катастрофы гибридными не бывают. Как и сама смерть, которая, не подчиняясь логике вранья, всегда приходит по-настоящему.

Александр Сотник, sotnik-tv.com