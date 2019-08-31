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Страсти по церкви

  • 31.08.2019, 18:33
Страсти по церкви

Споры вокруг планов построить десятую церковь в Орше усилились.

Как писал ранее Charter97.org, в районе Заднепровье РПЦ планирует возвести очередную, уже 5-ю православную церковь в этом районе. В городе число храмов РПЦ может пойти уже на второй десяток, при том что количество активных православных верующих в Орше не возрастает, пишет orsha.eu.

Большое количество людей в церкви можно наблюдать только в воскресенье, и то, это касается центрального православного храма Рождества Богоматери. Другие церкви даже на праздники нечасто полнятся народом. Информацию о том, что в Орше появилась группа людей, которые протестуют против планов постройки новой церкви, разнеслась по ряду СМИ. Появилась петиция.

Здесь следует отметить, что протестуют против нового возможного храма не какие-то одиозные антиклерикалы. Как стало известно сайту orsha.eu, среди протестующих есть православные верующие. Их недовольство заключается в том, что городские власти могут разрешить постройку очередной церкви, при том, что недостатка в храмах в городе нет. А Базилианский монастырь заброшен епархиальными властями, хотя уже много лет принадлежит РПЦ, Под давлением общественности руководство церкви накрыло здание с богатой историей временной крышей, однако планы восстановления святыни "под шумок" вновь отменились. Отсюда и вопрос авторов петиции к Оршанскому райисполкому: морально ли позволять РПЦ строительство новой церкви, при том, что эта организация не справилась со взятыми на себя обязательствами по восстановлению Базилиан?


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