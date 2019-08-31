«Дай миллион!»: БАТЭ продает свое имущество 2 31.08.2019, 18:49

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ОАО БАТЭ выставил на аукцион четыре капитальных строения.

Четыре капитальных строения общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, принадлежащие ОАО БАТЭ — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», выставлены на аукцион.

Это уже вторая попытка избавиться от неиспользуемого имущества на второй производственной площадке (ул. Даумана, 107) — пилорамы столярного участка ремонтно-строительного цеха, двух складов, а также блока очистных сооружений с компрессорной, пишет ex-press.by.

Возможно, неудача первой попытки была связана с тем, что вся эта недвижимость плюс пятнадцать вечнозеленых туй продаются одним лотом. Тем не менее, и вторая попытка осуществляется на тех же условиях.

За четыре здания и пятнадцать туй установлена начальная цена лота без НДС в 1 132 211, 67 рублей.