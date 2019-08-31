На мероприятия в Варшаву приедут делегации 40 стран 16 31.08.2019, 18:52

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Лукашенко на мероприятия по случаю 80-летия Второй мировой войны не приедет.

1 сентября в польской столице в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны примут участие представители около 40 стран. На церемонию, которая состоится во второй половине дня на площади Пилсудского в Варшаве, польские власти пригласили лидеров стран Европейского союза, НАТО и Восточного партнёрства, передает «Радио Польша».

На торжественных мероприятиях в воскресенье будут присутствовать около 20 президентов, 4 премьер-министра, а также министры, спикеры парламентов и послы. Канцелярия президента Польши рассчитывает, что зарубежных гостей будет около 250 человек.

Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что запланированы три выступления на главной церемонии: «На площади Пилсудского с речью выступят президент Польши Анджей Дуда и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, позже от имени президента США Дональда Трампа – произнесет речь вице-президент США Майк Пенс».

Майк Пенс будет представлять Соединенные Штаты Америки. Из Германии также приедет канцлер Ангела Меркель. От Франции в Варашву прибудет премьер Эдуар Филипп, а от Великобритании – глава дипломатии этой страны Доминик Рааб.

Во время главной церемонии лидеры стран возложат один общий венок у Могилы неизвестного солдата, а каждый из политиков ударит в колокол, специально отлитый для этого случая «Колокол мира». К последнему удару присоединятся звоны колоколов храмов во всей Варшаве.

Гости вместе отобедают в Королевском замке, а вечером станут зрителями концерта в «Большом театре — Национальное опере» в Варшаве.

Напомним, правитель Беларуси Александр Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина. На мемориальных мероприятиях в Варшаве Беларусь будет представлять посол страны.