В Москве шествие по Бульварному кольцу закончилось митингом на Пушкинской

В Москве шествие по Бульварному кольцу закончилось митингом на Пушкинской2
- 31.08.2019, 19:05
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Активисты растянули большой баннер в поддержку 31-й статьи Конституции РФ.
В Москве шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму закончилось митингом на Пушкинской площади. Её на некоторое время оцепляла Росгвардия.
Через громкоговорители сотрудники правоохранительных органов напоминают собравшимся о том, что мероприятие не было согласовано с городскими властями. На площади всё ещё остаются десятки участников акции.
На протяжении трёх часов полицейские не задерживали протестующих, которые шли по Бульварному кольцу, а затем разделились на несколько групп. Одни с Пушкинской двинулись по центральным улицам, другие остались на площади. Активисты растянули большой баннер в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний.
Также на Пушкинской площади выступила с речью незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которая ранее призвала провести шествие по Бульварному кольцу. По окончании своего выступления юрист Фонда борьбы с коррупцией поблагодарила своих сторонников и покинула митинг.
Протесты с требованием допустить до выборов Мосгордуму независимых кандидатов продолжаются более месяца. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Оно вызвало резкую критику со стороны оппозиции, правозащитников и деятелей культуры.
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