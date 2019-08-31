Чудотворство Мингорисполкома 1 Максим Соколовский

31.08.2019, 19:08

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Удивительное дело было рассмотрено недавно в Верховном суде.

Оно наглядно показало: перед напором чиновников и благодаря неоднозначным трактовкам законодательных норм не в состоянии уберечься ни один инвестор и собственник.

Столичные чиновники активно хвастают новыми градостроительными проектами, утверждая и демонстрируя масштаб мысли, за которым, если приглядеться, стоят не государственные интересы, а элементы жульничества и признаки мелкого головотяпства.

Мингорисполком принимает решения, влекущие за собой незаконные требования многократных выплат за право заключения договора аренды земельных участков, расположенных под проданными объектами недвижимости госсобственности, вызывающие обоснованное недоумение и возмущение в бизнес-сообществе.

Справка. В сентябре 2012г. был признан несостоявшимся открытый аукцион по продаже объекта недвижимого имущества, находящегося в коммунальной собственности города Минска, - здания к/т «Дружба» в Чижовке по ул. Ташкентской, 9, и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества госсобственности. Единственному участнику - ООО «Полимедгрупп» - предмет аукциона был продан по первоначальной цене, увеличенной на 5%, а также продано не предусмотренное нормами ГК РБ право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества. Данная купля-продажа юридического права как такового в форме многократной продажи ее через оплату права заключения и продления срока действия договора аренды земельного участка, расположенного под продаваемыми неэффективными объектами госсобственности, изложена в различных нормативных актах крайне двусмысленно.

В октябре 2017г. ООО «Полимедгрупп» обратилось в Мингорисполком с заявлением о продлении срока аренды земельного участка. А в марте 2018г. решением столичного горисполкома на «Полимедгрупп» была возложена обязанность внесения повторной платы за право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,4938 га (сроком на 3 года 3 месяца) в размере $70 тыс. в бюджет Минска в двухмесячный срок со дня принятия решения. Позднее Мингорисполком обратился в суд с иском, который был удовлетворен при отсутствии в ГК РБ норм, регламентирующих продажу юридического права как такового.

При этом аргументы со стороны ООО «Полимедгрупп» выглядят логично и убедительно: очевидных оснований для повторной платы лишь за право заключения договора аренды не сможет увидеть ни один здравомыслящий человек. Однако сначала апелляционная инстанция Экономического суда Минска, а затем и судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда, игнорируя нормы Гражданского кодекса, не предусматривающие продажу юридического права, поддержали иск Мингорисполкома к «Полимедгрупп» о повторном взыскании в бюджет Минска BYN165 тыс.

Решением Экономического суда Минска от 11 марта 2019г. по делу №89-21/2019 исковые требования Мингорисполкома удовлетворены, с ООО «Полимедгрупп» взыскано BYN165043, а также с ООО «Полимедгрупп» в доход республиканского бюджета взыскана государственная пошлина в размере BYN5461.

Постановлением апелляционной инстанции Экономического суда Минска от 25 июня 2019г. по делу №89-21/2019 принят отказ истца от иска в части взыскания с ответчика BYN24827, из которых BYN22971 - плата за право заключения договора аренды, BYN1855 - пеня. Производство по делу в данной части прекращено.

Резолютивная часть решения Экономического суда от 11 марта, невзирая на нормы законодательства, четко определяющие предметы и объекты купли-продажи, изложена в следующей редакции: «Исковые требования Минского городского исполнительного комитета удовлетворить частично, взыскать с ООО «Полимедгрупп» в бюджет г. Минска BYN129734 платы за право заключения договора аренды земельного участка. В остальной части иска отказать».

Представители ООО «Полимедгрупп» обратились в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда с кассационной жалобой, в которой просили вышеуказанные судебные постановления отменить, в удовлетворении исковых требований Мингорисполкома отказать, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, а также на то, что выводы, изложенные в судебных постановлениях, не соответствуют обстоятельствам дела.

Заявитель кассационной жалобы, исходя из норм ст. 424 ГК РБ, считает, что не только повторное взимание платы за право заключения договора аренды земельного участка, расположенного под ранее приобретенным объектом недвижимости, является неправомерным, но и даже первая плата за право заключения договора аренды земельного участка является фактически незаконной, так как юридическое право само по себе не может быть предметом купли-продажи.

В Кодексе о земле действительно предусмотрена не только многократная купля-продажа юридического права как такового в форме продажи его через плату за право заключения договора аренды земельных участков, расположенных под продаваемыми, как правило, неэффективными объектами госсобственности, но и многократная, до бесчисленного количества раз, купля-продажа юридического права при каждом продлении срока действия договора аренды земельного участка, расположенного под купленным объектом госсобственности.

Справка. В ГК РБ нет норм, регламентирующих неограниченное количество раз куплю-продажу юридического права на заключение договора аренды, расположенного под продаваемыми неэффективными объектами государственной собственности. В связи с этим правительство внесло в законодательный орган проект закона об изменениях в Кодекс о земле для исключения двусмысленности и несоответствия норм Кодекса с нормами ГК РБ.

Между тем ст. 15 Кодекса о земле установлено, что на праве постоянного пользования у юридических лиц могут находиться земельные участки, право постоянного пользования на которые в установленном порядке перешло к ним от других юридических лиц. Это важно, поскольку объект недвижимости по адресу ул. Ташкентская, 9 в Минске строго в установленном законом порядке перешел к ООО «Полимедгрупп» по договору купли-продажи от юридического лица Мингорисполкома.

Интересно выглядит и то, что в решении Мингорисполкома от 7 марта 2018г. земельный участок почему-то указан как вновь предоставляемый с установлением срока внесения фактически повторной платы за право заключения договора аренды. Причем даже не в белорусских рублях, а в сумме «70 491,65 долларов США».

Кстати, исходя из логики чиновников Мингорисполкома, получается, что над белорусской землей парят не только аисты, но время от времени еще летает и многотонная железобетонная недвижимость госсобственности, которая лишь по велению властей и только после неоднократной платы за вообще не подлежащее продаже юридическое право заключения договора аренды земельного участка приземляется на некоторое время в микрорайоне Чижовка.

Известно, что ООО «Полимедгрупп» готовит подачу надзорной жалобы генпрокурору о принесении им протеста в президиум Верховного суда. «БелГазета» будет следить за дальнейшими событиями этого не только необычного, но и достаточно важного для многих дела.

Комментарий по делу

Юрисконсульт ООО «Полимедгрупп»:

- При рассмотрении иска Мингорисполкома возникает сразу несколько юридически важных вопросов, так как объект недвижимости по адресу ул. Ташкентская, 9 в Минске к ООО «Полимедгрупп» по договору купли-продажи перешел от юридического лица - Минского горисполкома. Исходя из буквального содержания законодательных норм, закономерно встает вопрос: о какой аренде земельного участка, находящегося под купленным объектом недвижимости и необходимого для обеспечения его эксплуатации и обслуживания, и тем более о многоразовой оплате за право заключения договора аренды данного земельного участка, юридически вообще можно говорить?

Надо также понимать, что право, имеющее исключительно юридический статус по определению, не может быть предметом купли-продажи. На заседании апелляционной инстанции Экономического суда Минска мы задали вопрос сотруднику юридического управления Госкомитета по имуществу: «Что такое плата за право заключения договора аренды земельного участка при покупке стоящего на нем объекта недвижимости госсобственности?» Его ответ поверг нас в шок. Оказывается, это плата за продажу данного права. В этой связи неотвратимо встает вопрос: как можно продать то, что вообще не может быть предметом купли-продажи? Тем более когда под видом неоднократного взимания данной платы фактически осуществляется многоразовая фиктивная продажа одного и того же земельного участка без юридического оформления факта его продажи? Все это есть не только коллизия отдельных норм Кодекса о земле, их категорическое несоответствие нормам гражданского Кодекса, но и умопомрачительная дикость со стороны таких чиновников, действия которых дискредитируют конституционно установленный статус республики как правового государства.

Нельзя забывать и о нормах ст. 69 закона «О нормативно правовых актах», которые устанавливают, что в случае неясности или неточности предписаний нормативных правовых актов (до их устранения) суды, другие государственные органы, иные организации (должностные лица) принимают решения исходя из максимально возможного учета законных интересов граждан и юридических лиц.

Очевидно, что Мингорисполком должен будет привести свои решения, устанавливающие плату за право заключения договоров аренды земельных участков при продаже объектов недвижимости госсобственности, расположенных непосредственно на конкретных земельных участках, а не над ними и не вне их, в безусловное соответствие законодательству. Только тогда можно будет говорить о справедливых и законных взаимоотношениях с представителями бизнес-сообщества, которые сегодня совершенно бесправны и уязвимы перед чиновниками.

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Исходя из логики чиновников Мингорисполкома, получается, что над белорусской землей парят не только аисты, но время от времени еще летает и многотонная железобетонная недвижимость госсобственности, которая лишь по велению властей и только после неоднократной платы за вообще не подлежащее продаже юридическое право заключения договора аренды земельного участка приземляется на некоторое время в микрорайоне Чижовка

Максим Соколовский, «Белгазета»