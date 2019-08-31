Либерийцы требуют отставки Джорджа Веа 1 31.08.2019, 19:26

Быть президентом оказалось сложнее, чем играть в футбол.

Вот уже полтора года президент Либерии – Джордж Веа, главный футболист в истории страны, поигравший за «Монако», «Милан» и «ПСЖ». Веа брал чемпионские титулы в трех странах, у него 3 победы в национальных кубках и множество индивидуальных наград. В 1995 году Веа взял «Золотой мяч». Он стал первым игроком не из Европы, который получил эту награду, пишет «Трибуна».

Завершив спортивную карьеру в 2003 году, либериец пошел в политику. В 2005-м он впервые баллотировался в президенты Либерии и даже одержал победу в первом туре. Однако во втором уступил Элен Джонсон-Серлиф. В 2017-м он пошел на выборы второй раз и 22 января 2018 года официально стал президентом.

«Если меня изберут, я всегда буду придавать огромное значение положению наших граждан и защищать их интересы на всех уровнях», – заявил Веа в предвыборной гонке. Он неоднократно заявлял, что планирует сократить число бедных граждан в стране, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Главное же – улучшение экономики и активная борьба с коррупцией в Либерии.

К сожалению, не все так просто. В начале нового столетия Либерия пережила страшную гражданскую войну, длившуюся 14 лет. В 2003-м она закончилась и оставила страну разоренной: экономика ужасна, война унесла жизни почти 250 тысяч человек (на тот момент – десятая часть населения), а соседние страны отказывались сотрудничать с государством-агрессором. На помощь пришли миротворцы ООН, которые начали поддерживать экономику страны, выплачивая по 360 долларов в год на человека. Таким образом, ежегодно в казну Либерии поступало по 500 миллионов долларов.

Постепенно страна начала приходить в себя. C 2010 по 2014 год рост экономики Либерии составлял примерно 6-8%, а в будущем прогнозировался резкий скачок, который бы увеличил эти показатели в два раза. Этого не случилось по двум причинам.

Первая – вспышка вируса Эбола, в результате которой в Либерии погибло около одиннадцати тысяч человек. Это отпугнуло инвесторов.

Вторая причина связана с первой. Государство покинули миротворцы ООН, на этой организации держалась четверть ВВП страны.

Именно в этот сложный для Либерии момент к власти пришел Джордж Веа. Пока его сложно назвать спасителем Либерии. Во-первых, проблемы с экономикой по-прежнему не решены. Стремительными темпами растет инфляция, к декабрю 2018 года она достигла максимума – 29%. Это отразилось на жизни низших слоев населения. Более половины граждан не имеют даже 2 долларов в день.

С другой стороны, правительство Веа пытается привлечь новых инвесторов. Например, в июле этого года в Либерии открыли первый металлургический завод за 22 миллиона долларов. Заявлено, что новая фабрика безопасна для окружающей среды, а также имеет собственную электростанцию. Руководство завода пообещало, что возьмет на работу около пятисот либерийцев.

«Мы рады, что экономика Либерии вызывает интерес у иностранных инвесторов. Но на строительстве этого завода мы не намерены останавливаться. Стране понадобится больше заводов, занимающихся производством сырья и материалов», – заявил Джордж Веа на церемонии открытия нового предприятия.

Но если с экономикой есть положительные моменты, то в плане борьбы с коррупцией все очень плохо. По данным Afrobarometer (исследовательская организация, проводящая независимые опросы на территории африканского континента), около половины граждан Либерии хоть раз давали взятки для получения государственных услуг. Сейчас нет никаких тенденций к снижению уровня коррупции.

В Либерии много других проблем, порождающих недовольство (высокий уровень смертности, опасная криминогенная обстановка, безграмотность, плохая медицина). Политика Джорджа Веа напрягает либерийцев, в стране вновь регулярно проводятся акции протеста, где его призывают уйти.

«Мы пришли, чтобы сказать «нет» плохому управлению, злоупотреблению властью, коррупции и диктатуре», – говорит представитель оппозиции Генри Коста. Митингующие регулярно сталкиваются с полицией: это приводит к беспорядкам, задержаниям и ограничению доступа в социальные сети. Задержанных штрафуют, доходит и до тюремных сроков. По сути, это попытки ограничить демократию (при миротворцах ООН такое старались пресекать).

Джордж Веа был прекрасным футболистом. Придя в политику, он многое сделал для либерийцев и завоевал доверие. Но быть президентом большой страны оказалось гораздо сложнее.