«Олимпийка»: дорога в белорусский «рай» Павел Слепухин

31.08.2019, 19:19

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Сколько стоит человеческая жизнь в Беларуси?

Трасса М1 (Е30) — главная дорога страны. Пожалуй, трудно найти автомобилиста, который хотя бы раз, да не проехался по этой трассе. Много людей гибнет на этой дороге — по вине властей, дорожников и собственной халатности. Посмотрим правде в лицо: 120 километров в час — просто непозволительная роскошь на давно «убитой» трассе.

Мне часто приходится ездить по М1. Дорога платная уже давно. Многие помнят еще пропускные пункты оплаты, которые после заменил BelToll. Деньги за пользование дорогой он берет исправно. Но с каждым годом трасса не становится лучше. Вместо нормального покрытия водителей сейчас ждут совсем небезопасные сюрпризы.

Покрытие разбивается, колеи превращаются в ямы, которые потом наспех латают дорожники. За последние несколько месяцев возле Борисова на трассе М1 случилось три резонансных ДТП. Все они происходили с участием дорожных служб. Во всех виновны водители, и даже не чиновники, которые отказываются видеть проблему в упор. У них евроигры, дожинки и свой головняк. А люди продолжают гибнуть.

Трасса М1, известная в народе как “Олимпийка”, уже давно перестала быть эталоном безопасности. Дорожники активно пытаются привести в порядок главную дорогу страны, и при этом зачастую становятся фигурантами громких ДТП.

Недавно я проехал по М1 до самой Москвы. Там, на время ремонта дороги, у водителя просто нет вариантов “влететь” под грузовик или протаранить рабочих. Ограждение ремонтируемого участка начинается задолго до самого места работ. В России четко знают свои две проблемы. Со второй они уже научили справляться; дороги, особенно в центральной части России, делать научились.

Несколько лет назад, возвращаясь из Толочина, мне удалось выжить при перевороте на вышеупомянутой трассе. Снег, не расчищенный вовремя дорожными службами, привел к ДТП, но он же спас нас от серьезных травм и смерти. Правда, автомобиль ушел в утиль. Выкарабкавшись из смятой коробки с окровавленной рукой, я упал, банально поскользнувшись на голом льду. Встречная фура чудом не припечатала нас к отбойнику. Впоследствии ее водитель признался, думал, что из-за нас сядет надолго. Но все обошлось.

И вот несколько дней назад пришлось вновь испытать судьбу на международной трассе. Наученный опытом, в темноте я невольно стал притормаживать при приближении грузовика с работающей “аварийкой”. Мои страхи оправдались, вскоре на дороге обнаружилось огромное черное пятно. Как потом оказалось, это была кровь. Через несколько метров появилась туша лося. В этот раз не повезло ему и водителю-дальнобойщику, которого угораздило сбить животное. А ведь и этой смерти можно было избежать, установив заграждение, как это сделано не только в Европе, но и у нас на отдельных участках новых трассах.

Почему с трассы М1 в Беларуси только собирают деньги, но не собираются ничего вкладывать, остается загадкой. Похоже, властям легче обвинить во всем водителей, чем реально заниматься их безопасностью. Сколько стоит человеческая жизнь в нашей стране? Уж точно больше, чем конусы ограждения для дорожников и эко-мосты для животных.

Павел Слепухин, ex-press.by