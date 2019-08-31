Сегодня в Беларуси зафиксирована магнитная буря 31.08.2019, 19:38

1,217

Такая же ожидается 1 сентября.

Сегодня утром была зафиксирована магнитная буря уровня G1. Такая же ожидается утром 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН РФ.

Сегодня была зафиксирована буря уровня G1 (слабая буря). Она характеризуется слабыми отклонениями в энергетических системах, небольшим влиянием на космические аппараты, а полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов).

Прогнозируется, что такой же всплеск будет зафиксирован утром 1 сентября.

Напомним, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее.

Как говорил ранее в комментарии для tut.by Евгений Багашов, научный сотрудник лаборатории проблем ядерной физики и безопасности Научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси: «Имеются лишь многочисленные исследования, показывающие корреляцию между изменениями космической погоды и различными заболеваниями человека. Но одной корреляции для установления причинной связи недостаточно. Одна из гипотез (просто для примера) утверждает, что основной канал воздействия космической погоды на человека — это модуляция резонанса Шумана (резонансной частоты электромагнитных волн в атмосфере). Резонанс Шумана, в свою очередь, тесно связан с циркадными ритмами (биологическими „часами“) и, таким образом, может оказывать воздействие на организм в целом. Но до сих пор непонятно, как это работает, — отсюда и большая часть сомнений. Кроме того, космическая погода влияет непосредственно на земную».