Неприкасаемый 31.08.2019, 20:13

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Николай Небышинец

Уже почти год группа граждан пытается привлечь к ответственности влиятельного белорусского бизнесмена.

Еще не утихло эхо рассекреченного главой государства доклада о деятельности правоохранительных органов, но сотрудники силовых ведомств активности не снижают. На прошлой неделе суд Заводского района Минска начал рассмотрение уголовного дела бывшего генерального директора «Тамбаза», застройщика ЖК «Аркадия» в Минске Льва Хаютина, который был задержан еще зимой 2017г. и обвиняется в служебной халатности и злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Также на прошлой неделе стало известно о задержании управляющего партнера юрфирмы «Коллегия» Игоря Стуканова, который позиционирует себя как «ведущий специалист в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования» и известен как специалист по офшорам. Не менее интересно может вскоре сложиться судьба и у еще одного довольно известного человека.

Уже почти год группа граждан пытается привлечь к ответственности весьма влиятельного в недавнем прошлом бизнесмена Николая Небышинца, который умудрился ввести в заблуждение десяток-другой людей из своего близкого окружения, пишет «Белгазета».

Справка.Николай Небышинец в 2013г. попал в список «Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси», составляемый «Ежедневником». С 1994г. выступал учредителем ряда компаний - ООО «Белмединфарм», ООО «БелмединфармС», ООО «Экспоплаза», ООО «СКВИЧ», ООО «Белмедпресс». Во всех перечисленных фирмах он же являлся и директором. В свое время занимался дистрибуцией лекарственных средств и производством деревянных зданий, владел сетью аптек в Минске и во всех областях страны, строил объекты коммерческой недвижимости и жилые дома. Долгое время находился в руководстве федерации дзюдо, входил в совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. И даже обладал титулом почетного консула Доминиканской Республики в Беларуси. При этом никаких заслуг перед этой страной он не имел и вот как объяснял свой статус в одном из интервью: «Так получилось, что я хорошо знал посла и заместителя посла Доминиканской Республики в Москве - заместитель учился в свое время в Минске, в Политехническом университете. И они предложили мою кандидатуру. Мол, я 12 лет возглавлял федерацию дзюдо, много других общественных работ вел, занимаюсь бизнесом, медициной, у меня 40 аптек, строительством».

Обширные связи бизнесмена в какой-то момент привели к тому, что люди из его же окружения обратились в правоохранительные органы. По словам одного из заявителей, Небышинец неоднократно умышленно завладевал денежными средствами знакомых и людей из своего близкого окружения, вводя потерпевших в заблуждение и злоупотребляя доверием. Общая сумма заимствованных денежных средств у физических и юридических лиц составляет около $1 млн. Количество потерпевших от противоправных действий Небышинца более 15. Подробностями поделился один из потерпевших.

«ВВОДИЛ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

- Начиная с 2014г. гражданин Небышинец Н.М., пользуясь нашим доверием и расположением, под различными предлогами одалживал различные суммы. В ряде случаев он давал расписки, заключал договоры займа, в других случаях я и другие люди просто верили ему на слово, поскольку были знакомы не один год.

Наличные денежные средства были заимствованы и передавались лично в руки Небышинцу либо его сыну, иногда личному водителю на территории Минского района и Минска. Всего в списке пострадавших более 15 человек, суммы значительные: от $3000 до $200000.

При выманивании денежных средств у знакомых и близких лиц Небышинец использовал предлог, что деньги необходимы для развития бизнеса, однако, как стало известно позже, наличные использовались им для личных целей и никогда не вносились на расчетные счета принадлежащих ему предприятий.

Меня и иных заинтересованных лиц он вводил в заблуждение, утверждая, что деньги ему необходимы на медицинскую операцию, которая, как мы узнали впоследствии, была проведена бесплатно.

После завершения оговоренных сроков возврата средств Небышинец предлагал довольно высокую процентную ставку в 24% годовых в валюте и продление сроков пользования средствами. Некоторым возвращал лишь начисленные проценты, причем деньги на выплату части процентов одалживал опять же у близкого окружения под иными предлогами. Таким образом он организовал на некоторое время финансовую пирамиду, которая работала до того момента, пока ему не перестали одалживать деньги.

При этом речь идет о людях, которые являются ближайшим окружением Николая Небышинца и знакомы с ним десятки лет. А некоторые являлись сотрудниками предприятий, которыми он руководил. Никому из них Небышинец деньги не вернул.

«ПОЯСНИТЬ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ»

- По истечении времени и судя по поведению гражданина Небышинца мы поняли, что, получая значительные суммы, он не собирался их возвращать. Об этом свидетельствует и тот факт, что после неоднократных требований о возврате денег он начал переписывать свое имущество на аффилированных лиц. В частности, дачу в Смолевичском районе и коттедж переоформил на внучку, жилой дом подарил невестке, квартиру продал. В жилом доме, построенном его компанией, было срочно реализовано несколько квартир, оформленных на его родственников. По остаточной стоимости были реализованы грузовые микроавтобусы, числившиеся на его фирмах. Автомобиль, ранее приобретенный за $108000, был также продан, чтобы избежать его ареста, причем расчет с фирмой-поставщиком не произведен до сих пор. Последний эпизод, к слову, может быть расценен как хищение, совершенное с использованием служебных полномочий, в особо крупном размере. А это ч. 4 ст. 210 УК.

После совершения ряда сделок по продаже своего имущества Небышинец долги никому не вернул, а многие числившиеся за ним объекты недвижимости переписал на родственников.

О нечистоплотности и мошеннических наклонностях Небышинца надо рассказать еще кое-что. Будучи директором ООО «БелмединфармС», он взял кредит в сумме $1 млн у российской фирмы. Расчет вовремя произведен не был, но российское предприятие успело наложить арест на недвижимость, принадлежащую предприятию Небышинца.

Также его предприятие задолжало $1,2 млн немецкой фирме. По данному поводу идет хозяйственный процесс, однако на успешное решение вопроса надежда отсутствует, так как предприятия Небышинца находятся в стадии ликвидации.

Кроме того, УБОПиК Минска осуществлял проверку противоправных действий Небышинца как одного из учредителей ООО «СКВИЧ», где он продавал квартиры, оформленные на его родственников, за наличный расчет.

Сам Небышинец часть эпизодов признает полностью или частично, часть - отрицает. На вопрос, куда ушли такие большие суммы, пояснить ничего не может или же говорит, что не помнит. В настоящее время он не предпринимает никаких действий для возврата денег и скрывается от всех обманутых им лиц, на телефонные звонки не отвечает.

«ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ»

- Я лично, а также другие пострадавшие неоднократно обращались в правоохранительные органы, однако из Первомайского РУВД Минска нам приходят отписки с отказом в возбуждении уголовного дела в отношении Небышинца. Последнее такое постановление получено в июле. При этом последующие обжалования в прокуратуре приводят к одинаковому результату: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признается прокуратурой преждевременным. Изучение вопроса показывает, что в ходе милицейской проверки не приняты должные меры по полному и всестороннему исследованию обстоятельств завладения денежными средствами. То есть решение отменяется, дело возвращается в РУВД для дополнительной проверки, а потом все повторяется: в милиции нам отказывают, а в прокуратуре признают, что необходима дополнительная проверка.

Проводимые РУВД проверки нельзя признать полными, поскольку не принимаются меры для установления иных пострадавших, не вызываются и не опрашиваются лица, указанные в заявлении, и т.д. Совершенно непонятно, на каких основаниях сделан вывод об отсутствии в действиях Небышинца признаков преступления. С каких это пор у нас появились неприкасаемые граждане из числа бывших крупных бизнесменов?

Но мы намерены добиться справедливости. Для установления истины необходимо проведение следственных действий - очных ставок по эпизодам, где гражданин Небышинец не признает фактов мошенничества, обысков и выемки документов с целью установления и отыскания путей движения похищенных денежных средств, приобретенного на них имущества, и т.д. Но поскольку сделать это возможно только в рамках расследования уголовного дела, то будем добиваться его возбуждения и привлечения Небышинца к ответственности с требованием возврата присвоенных им денежных средств.