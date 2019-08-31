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Глава Совбеза Беларуси встретился в Варшаве с Болтоном

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  • 31.08.2019, 20:23
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Глава Совбеза Беларуси встретился в Варшаве с Болтоном

Встреча Зася с советником президента США прошла в офисе Бюро национальной безопасности Польши.

Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, который в четверг встречался с Александром Лукашенко, провел в субботу в Варшаве переговоры с секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, передает «Радыё Свабода».

– Я очень рад начать сегодня в Варшаве разговор с моими польскими, украинскими и белорусскими коллегами. Мы разделяем общие проблемы вокруг стабильности в регионе и стремимся к укреплению суверенитета и безопасности наших стран, — написал Болтон в своем Twitter.

Фотография сделана в офисе Бюро национальной безопасности Польши. Это польская государственная структура, которая занимается реализацией задач по национальной безопасности. Она подчиняется президенту Польши.

Как сообщает Бюро национальной безопасности Польши, вчера его глава Павел Солях встречался с Засем, а также заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко и послом Беларуси в Польше Владимиром Чушевым. На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности.


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