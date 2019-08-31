Зеленский рассказал о двух разговорах с Путиным 31.08.2019, 21:11

Президент Украины раскрыл детали разговора с российским коллегой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

Зеленский говорил с Путиным о военнопленных моряках.

"Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор 30 минут. У нас был предметный разговор. Мы решили как и в какой срок мы должны вернуть наших ребят", - заявил он.

Также украинский президент рассказал о втором разговоре с Путиным.

"Вторая беседа - обмен информацией, о которой я не могу говорить, не имею права. И о шагах для возвращения ребят и не только моряков", - отметил он.

Напомним, вчера появилась информация о завершении обмена пленных между Украиной и РФ. Однако в Офисе президента Украины Владимира Зеленского эту информацию опровергли, а в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что переговоры по обмену пленных продолжаются.