Беларусь, не имея собственных шахт, значительно увеличила экспорт угля 1 31.08.2019, 22:40

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«Белорусские» креветки в обмен на «российский» уголь.

Беларусь существенно увеличила экспорт угля. В стране нет собственных угольных шахт, однако она стала одним из самых больших поставщиков данного сырья в соседнюю Украину.

Беларусь, не имея своих источников каменного угля, получает его из России, а затем продаёт Украине.

Naviny.by сообщили, что в первом полугодии этого года Беларусь купила у России 1 миллион 350 тысяч тонн каменного угля. Из этого миллион было продано соседу за южной границей. Это почти в два раза больше, нежели в прошлом году.

Как поясняет газета, рост продажи угля в Украину через белорусские фирмы является результатом правил, которые ввела Россия и которые значительно усложняют продажу российского угля непосредственно Украине.

Ранее некоторые эксперты предполагали, что белорусские фирмы могут продавать в Украину уголь, получаемый из России, который на самом деле добывается в сепаратистском Донбассе.