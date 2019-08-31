В работе Twitter произошел сбой 31.08.2019, 22:06

Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе соцсети.

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. На неполадки в работе сети жалуются пользователи из США, Японии, Западной Европы и России, передает kommersant.ru.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с работой веб-сайта (45%). Также жалобы поступили на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (30%) и Android (24%).