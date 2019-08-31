«Поляки в плане вождения - это что-то среднее между белорусами и немцами» 4 31.08.2019, 22:17

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Белоруска проехала более 1000 км по Польше и поделилась наблюдениями.

Часть белорусов знает о Польше в основном по магазинам и торговым центрам Белостока и Бяла-Подляски, даже не представляя, как устроена остальная часть страны. Читательница onliner.by Виктория проехала более 1000 км, сделала ряд примечательных видео и поделилась впечатлениями. Почему там зеленый сигнал не моргает, зачем убрали дублеры светофоров на перекрестках и как прессингуют на трассах (и не только) местные водители? Девушка рассказывает о польском опыте, а Юрий Краснов комментирует.

Трассы: не все так однозначно

Виктория с семьей ездила в Труймясто, как называют агломерацию из трех городов — Гданьска, Сопота и Гдыни. Путь проходил через Варшаву, а далее пролегал на север Польши. По дороге читательница сделала несколько видео и недавно прислала их в редакцию.

— Принято считать, что на Западе идеальные дороги и водители, а у нас все по-другому, — говорит Юрий Краснов. — Но все не так однозначно. Судя по впечатлениям Виктории, на польских дорогах тоже встречаются неровности, латки, ямки. Например, ее удивила дорога от Варшавы до Гданьска.

Часть трассы представляет из себя банальную двухполоску (по одному ряду в каждом направлении), правда с выделенными левыми поворотами и островками безопасности. Дорога идет через деревни, постоянно встречаются мини-круги, то есть регулярно приходится снижать скорость.

На этом отрезке дороги читательница двигалась около 70—80 км/ч, и обгонять колонну не имело никакого смысла, хотя находились водители, которые пытались выехать на встречку. Такая трасса в Беларуси, скорее всего, получила бы индекс «Р». Тем не менее она никак не может связывать столицу и портовый город, крупный курорт на севере страны, заключает Виктория.

А вот другая часть дороги до Гданьска — это шикарный автобан: по две полосы в каждом направлении, ограждения есть не только посередине, имеется шумовая разметка... Лимит скорости составляет 140 км/ч. Красота!

Особенно белорусов вдохновили путепроводы, построенные специально для перехода через дорогу диких животных. Вокруг кустики, травка, деревца. Лось или кабан даже не подозревает, что пересекает трассу.

Фото: onliner.by

Часть дорог в Польше платная. Сумма взимается после проезда такого участка магистрали (прежде выдадут талон). Выехать на дорогу случайно и не оплатить практически невозможно. Все быстро и удобно.

Пока автобан до Гданьска бесплатный. Виктория выяснила, что в этой стране мало уложить ровненький асфальт и обеспечить безопасность. Нужно также обустроить объекты придорожной инфраструктуры — построить заправки, открыть кафешки-ресторанчики, площадки для отдыха и т. д. Только после выполнения социально-коммерческого минимума дорога становится платной.

— Меня удивило, что даже лимита в 140 км/ч кому-то мало. Многие движутся явно быстрее, — просматривает очередной ролик ведущий рубрики. — В то же время обратите внимание на полосу разгона. Ее длины достаточно, чтобы набрать скорость потока на любой машине.

В Польше любят повисеть на хвосте

Замечание насчет превышения скорости, между тем, верное. По субъективным ощущениям читательницы, которая ориентировалась по показаниям спидометра и сопоставляла скорость попутных автомобилей, некоторые водители любят превышать. Даже лимит в 140 км/ч не всех устраивает.

— В этом смысле отдельные польские водители не отличаются от белорусских, — делает вывод Виктория. — Там любят повисеть на хвосте, демонстрируя своим поведением, мол, сваливай поскорее, мешаешь же. Представьте, движетесь вы со скоростью 120—130 км/ч, выполняя опережение. И все 10—15 секунд, пока выполняете маневр, на расстоянии в пару метров от вашего бампера висит торопыга. Это похоже на прессинг в футболе.

Это очень контрастирует с тем, как ведут себя на анлим-автобанах в Германии. Там водитель Porsche замедлится с 200 км/ч, увидев Nissan Micra, появившийся перед ним в крайнем левом ряду. Никто светом фар не моргает, не сигналит, не прижимается. Просто дают спокойно завершить маневр.

— В Польше иначе, — утверждает девушка. — Такое поведение мы встречали даже в городах. Однажды в Сопоте водитель Toyota Corolla повис на хвосте. Улица узенькая, заставлена припаркованными машинами, которые сильно ограничивают обзор. Ехали с максимально возможной скоростью, но быстрее было бы опасно. Точки кипения поляк достиг тогда, когда мы замедлились перед неровностью. От нетерпения задний водитель стал истошно сигналить.

Другой случай произошел в маленьком городке, куда туристов завел навигатор. Девушка на Audi TT «приклеилась» к заднему бамперу автора видео. Сразу было заметно, что она настроена агрессивно: левые колеса оказались по другую сторону от двойной сплошной линии разметки. В особенности ей не понравилось, что передний автомобиль не стал выезжать на встречную.

— А вдруг та же водитель Audi потом позвонила бы в полицию со словами «Пани нарушает»? — задается резонным вопросом ведущий «Разборов...». — У нас тоже есть водители, которые сгоняют других из крайней левой полосы в городе. По-моему, они сами не знают зачем.

«После просмотра нескольких роликов сложилось ощущение, что в Польше нарочно прессингуют автомобили с иностранными номерами и не стесняются проявлять агрессию по отношению к другим водителям»

Обгон запрещен? Ну и что!

Еще одно впечатление Виктории: многие водители не готовы соблюдать скоростной режим и правила совершения обгона. Например, в одной из деревушек туристам на хвост сел водитель Nissan. Хотя путешественники старались ехать максимально быстро, в конце населенного пункта он пересек сплошную разметку и выехал на встречную полосу.

Регистратор сделал еще несколько красноречивых записей обгона. При приближении к границе с Беларусью в лоб выехал микроавтобус. «Это выглядело опасным. Хорошо, что была обочина (на многих дорогах в Польше ее нет) и попутный автомобиль сместился, дав возможность шоферу выполнить опережение», — отмечает Виктория.

— Это говорит о том, что водители не боятся привлечения к ответственности, — считает Юрий Краснов. — Безнаказанность порождает массовое нарушение ПДД. Но это же опасно! В последнем ролике водитель микроавтобуса смело выехал на встречку, не убедившись, что впереди никого нет. Откуда он знал, что попутка сместится? Мне это напомнило дорогу на Борисов, откуда мы делали несколько «Разборов...». Там тоже принято ехать по обочине.

Интересно, что в Польше, как говорит Виктория, обычно никто на обочину не съезжает. Однако при приближении к нашей границе правила и привычки как будто бы меняются...

Ремонт: успеть бы затормозить…

Ремонтные работы и их обозначение — это проблема не только белорусских дорог. На скоростном участке трассы по дороге к Гданьску Виктория вынуждена была довольно интенсивно тормозить.

Оказалось, что впереди столкнулись два автомобиля. Вероятно, их водители тоже не ожидали увидеть сужение до одной полосы. Примечательно, что на встречке — вероятно, по этой же причине — случилось еще одно ДТП.

— Обычное дело, когда водители не успевают сообразить и снизить скорость до безопасной, — считает ведущий рубрики. — В Польше дела в этом отношении обстоят немного лучше, чем в Беларуси.

Да, знаки видны хорошо, установлены, но этого мало. В Германии о ремонте предупреждают за 3, 1,5 и 1 км с помощью огромных светодиодных щитов, которые не перекроет ни одна фура.

Кроме того, в Западной Европе при приближении к затору принято включать «аварийку» (у нас эта рекомендация тоже прописана в ПДД). В Польше этой мерой пользуется один из пяти водителей, считает Виктория.

Поляки тоже влетают в подземные переходы

Уже во время отдыха, гуляя по Сопоту, белорусы обратили внимание на обломанные ступеньки в подземном переходе, хотя накануне все было в порядке. Стали гуглить и узнали, что туда влетел водитель, у которого впоследствии выявили алкогольное и наркотическое опьянение.

Фото: onliner.by

Мужчина с друзьями отмечал рождение ребенка. Когда полиция попыталась его остановить, он решил свернуть в подземный переход. Это случилось в самом центре города, в двух шагах от пешеходной улицы.

Как это похоже на то, что подчас происходит у нас…

— Выходит, это общая беда, а не только белорусская, — вздыхает ведущий «Разборов...».

Светофоры: зеленый не моргает

Теперь об организации дорожного движения в польских городах. Некоторые приемы применяются и в Беларуси, но не все. Виктория обратила внимание на светофоры. Во-первых, на перекрестках они установлены над каждой полосой. Это позволяет исключить применение дополнительных секций, как у нас (это может сбивать с толку и мешать). Во-вторых, отсутствуют дублеры — для исключения выезда в час пик на перекресток и образования там заторов.

— А в-третьих, зеленый сигнал не моргает! — восклицает Юрий Краснов. — Сразу включается желтый, а потом красный. Задумка понятна. Либо останавливаешься, либо проезжаешь на желтый. Это сделано, чтобы предотвратить опасные ускорения.

«Проезд в Минске на красный сигнал светофора стал большой проблемой. Водители спекулятивно трактуют правила и совершают серьезные ДТП»

Фото: onliner.by

Парковка. Полиция может заблокировать!

С уличной парковкой тоже интересно, делится информацией Виктория. Стоянка машин на тротуарах разрешена: где-то частично, где-то полностью. Как говорит девушка, принцип она до конца не поняла.

— Насколько я знаю, между автомобилем и зданием/забором должно оставаться определенное расстояние для пешеходов, велосипедистов и так далее, — дополняет ведущий рубрики. — Иначе грозит штраф или даже эвакуация.

В арсенале дорожной полиции Польши есть и другие меры. Например, блокираторы колес, которые несколько лет назад пытались применять в Беларуси. В Сопоте туристы увидели ряд машин, скованных яркими «башмаками». Автомобили были припаркованы на зеленой зоне.

Фото: onliner.by

— Если водители стоят массово, значит, там и раньше парковались, — рассуждает Юрий Краснов. — Следовательно, контроль несистемный. Можно постоять и тебе не повесят блокиратор?

Места для инвалидов не занимают

Впечатлившись отношением к местам для инвалидов, Виктория сделала видео возле торгового центра в Гдыне. Туристка обращает внимание, что на специальной парковке никто не смеет оставлять машину. В данном случае на окрашенном в синий цвет месте был припаркован BMW X6M.

Фото: onliner.by

Думаете, не имел права? А вот и нет! Под лобовым стеклом обнаружилась специальная табличка. Ее достают только во время стоянки. В остальное время «пропуск» лежит в бардачке — многие стесняются и не хотят подчеркивать состояние здоровья.

Рай для велосипедистов

Сразу несколько роликов девушка посвятила тому, как устроено в Труймясто велодвижение. Наиболее крупная веломагистраль идет вдоль побережья: дорожка выложена плиткой другого цвета, повсюду нанесена разметка, предусмотрены пешеходные переходы, ночью все подсвечено с помощью светодиодных ламп. Шик!

— По словам Виктории, там могут ездить не только велосипедисты, но также люди на моноколесах, электросамокатах, роликовых коньках, — говорит ведущий «Разборов...». — Даже если человек занимается пробежкой, он выбирает велодорожку. Словом, все, кто быстрее пешехода, могут ею пользоваться. Она достаточно широкая, поэтому места хватает всем.

Конечно, многих интересует злободневный вопрос: что происходит, если на велодорожку все-таки выходят пешеходы? Как рассказала туристка, такое изредка случается.

Тогда первый же велосипедист, интеллигентно дзынкнув, указывает: «То колейка роверова». В ответ пешеходы испуганно произносят «Пшепрашам» и покидают чужую территорию.

— Мне еще понравилось, что на многих участках нанесена разметка, напоминающая о предназначении велодорожки, — замечает Юрий Краснов. — В Минске на разлинеенных тротуарах иногда теряешься: где велочасть, а где — пешеходная?

Нужно также отметить, что это не просто образцово-показательная велодорожка. Ее интегрировали в городскую среду, организовав полноценный рабочий маршрут. То есть велосипедиста не бросают после короткого участка, а ведут. Это целая система!

Дзики в городе!

Курьезный случай произошел с белорусами, когда они возвращались поздно вечером из аквапарка. До калитки дома, в котором располагались апартаменты, оставалось два шага, как вдруг ребенок заметил в тени деревьев силуэты. Не понимая, кто перед ним, предположил, что это бродячие собаки. Но потом выяснилось, что, воспользовавшись темнотой, в центр города выбрались дикие кабаны!

Полтора десятка хрюшек преспокойно паслись возле оживленной улицы. Заметив реакцию испуганных туристов, рядом остановился местный водитель и посоветовал перейти на другую сторону дороги. Он проследил, чтобы белорусы благополучно добрались до калитки, и только потом уехал.

Озадаченная Виктория сразу же решила узнать, что происходит, и выяснила: для севера Польши это обычное дело. Кабаны в основном ведут себя миролюбиво, местные жители их опекают и подкармливают. Хотя рекомендуется диких свиней не гладить и не приближаться к их детенышам.

Тем не менее в этом году в Гданьске и Гдыни были застрелены 120 хрюшек. Власти вынуждены были пойти на такой непопулярный шаг из-за африканской чумы свиней. Это вызвало возмущение в местном сообществе.

— После поездки у Виктории сложилось мнение, что польские водители — это нечто среднее между немцами и белорусами, — подытоживает Юрий Краснов. — С одной стороны, там гуманное отношение к животным, лучше организована инфраструктура, отличные велодорожки. С другой — заметно агрессивное поведение некоторых автомобилистов. У них не все так хорошо, а у нас не все так плохо. Нам всем есть еще куда стремиться...