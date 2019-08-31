Зеленский объяснил, почему набрал в свою команду друзей 2 31.08.2019, 22:24

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Президент Украины прокомментировал некоторые назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что набрал в свою команду друзей, потому что они "близкие люди". Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента, передает liga.net.

"Что касается друзей, близкие люди - они близкие люди, поэтому они и были в моей команде. Кому ты можешь доверять, что доверять", - сказал Зеленский.

Президент Украины объяснил назначение, например, Сергея Шефира своим помощником или Юрия Костюка заместителем главы Офиса президента событиями в Донбассе.

"Поезжай - что на Донбассе, почему мост не строится, что в Станице Луганской. Старый губернатор говорит - та здесь все строится, а ты едешь и видишь, что здесь ничего не работает. И поэтому были приглашены мой помощник Сергей Шефир, на информационную политику Юра Костюк, дальше мой давний товарищ, но он профессиональный юрист Андрей Ермак, моя помощница Маша. Это четыре человека. Кстати. Никто из них не кум, не брат и не сват", - сказал Зеленский.

О главе ОП Андрее Богдане Зеленский сказал, что часто спорит с ним.

"Он такой просто нетерпеливый человек, если бы вы знали. Он не может иногда, как говорится, угомониться. Я ему говорю: что ты постоянно выставляешь в инстаграм. Что ты за человек? Что ты в фейсбуке? Куда ты полез к журналистам? Чего ты с ними ругаешься? Он должен успокоиться", - сказал президент.

Зеленский отрицает, что Богдан имеет на него влияние.

"Влиять на меня, он знает, что это очень-очень сложно. Но он разбирается в этом, у него в политике больший опыт, это правда, что иногда он дает очень креативные мысли, это так и есть", - сказал президент Украины.