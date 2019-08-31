Белорусы рассказали, сколько потратили на отдых 31.08.2019, 22:38

На солнечные пляжи этим летом отправился каждый десятый белорус.

Беларусь не может конкурировать с самыми популярными среди наших соотечественников туристическими направлениями: у нас нет соответствующей инфраструктуры и – дороже, чем в Турции или Хорватии, пишет «Белсат».

На солнечные пляжи этим летом отправился каждый десятый белорус. Минчанка Мария Войтович выбрала не самое дешевое направление - Хорватию. Она поехала самостоятельно и сэкономила на стоимости транзита через Варшаву.

«Когда я ехала где-то в Польше - Словакии, начинаются красивые горы. Ты не можешь оторвать глаз просто. Я приобрела билет Минск - Варшава, далее - Варшава - Прага, и далее - Братислава - Сплит», - говорит минчанка Мария Войтович.

Дорога в обе стороны стоила 260 евро, хостел в Сплите на 10 дней - 190. Добавляем питание и сувениры - имеем чуть больше 500. Кстати, это средняя стоимость путевки по самым популярным у белорусов направлениях с туристическими операторами. В тройке лидеров - Египет, Турция и Украина. Популярными остаются Черногория и Грузия.

«Если интересует чек, то, согласно статистике, он составляет около 400-450 долларов или евро на человека. Скажем так: «по пятьсот», что-то приближается к этому», - говорит эксперт в сфере туризма Лилия Кобзик.

Чеки в Турцию и Египет белорусы снижают за счет вылетов из Польши или Украины. Минску трудно конкурировать с огромным туристическим рынком Киева. Поэтому незанятые ниши отечественного туристического бизнеса заполнились направлением на Канары, чартеры в Испанию, Сицилию и Сардинию. А какой способ отдыха - бюджетный или на широкую ногу - выбирали минчане?

«Я ездила в Турцию и заплатила только за билеты, так как друзья там все организовывали. И заплатила евро 300».

«Очень нравится Испания, мы уже были там не раз. Где-то 500-600 долларов на человека».

«Я тратил деньги на бензин, ночевал в машине. Ездил с друзьями. Где-то с друзьями ночевал, где-то один. Поездили по Гродненской области, поездили по регионам», - говорят опрошенные минчане.

Хотя природа наша и богатая на красивые пейзажи, патриотов, которые выбирают Беларусь для отдыха, немного. Зачастую впечатления портит отсутствие достойного сервиса.

«Могут ли отдыхать белорусы в Беларуси? И хотят, и, должно быть, могут, но мы не имеем хорошей инфраструктуры гостиничной в наших зонах отдыха - Браславы, Нарочь и другие озера, как это есть в той же Польше на Мазурах», - добавляет Лилия Кобзик.

Труднее летний зной переносить в покрытом асфальтом Минске. Некоторые столичные жители искали облегчение на отечественном, Минском море. А тут и бары, и базы для отдыха, и водные прогулки.

Море хоть и отечественное, но по цене вовсе не патриотическое. Прокатиться на яхте стоит 120 рублей за час. Мы отказались от такого варианта и вместе с большинством минчан выбрали пакет бесплатных услуг: пляж, прогулка под соснами и птичье пение.