На акции российской оппозиции в Москве задержаны более 800 человек
- 4.08.2019, 8:08
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Акция проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу.
В столице России Москве 3 августа прошла акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу. Росгвардия применила силу против участников мирной акции протеста. Были задержаны более 800 человек. Как сообщает ОВД-Инфо в Twitter - 828.
Обновили цифру по задержанным pic.twitter.com/C4CBdZle1M— ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 3, 2019
Адвокатов от правозащитных организаций пустили только в восемь отделений полиции из 40.