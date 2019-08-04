На акции российской оппозиции в Москве задержаны более 800 человек 4.08.2019, 8:08

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Фото: ТАСС

Акция проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу.

В столице России Москве 3 августа прошла акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу. Росгвардия применила силу против участников мирной акции протеста. Были задержаны более 800 человек. Как сообщает ОВД-Инфо в Twitter - 828.

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