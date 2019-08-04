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Соболенко впервые в сезоне вышла в финал турнира серии «Премьер»

  • 4.08.2019, 8:10

Белорусская теннисистка в Сан-Хосе одолела хорватку Векич.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла хорватку Донну Векич в полуфинале турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 6:4, 6:3. Арина провела практически безупречный поединок: процент попадания первой подачи в корт по сравнению с четвертьфиналом вырос у нее на 18 процентов, а по виннерам она превзошла Векич в три раза, пишет tut.by.

В начале встречи против Донны Векич (25 WTA), которая накануне оказалась сильнее Виктории Азаренко, Арина Соболенко (10 WTA) была терпелива в игре на задней линии и при первой возможности выходила к сетке, чтобы завершать розыгрыши. Во втором и третьем геймах теннисистки обменялись брейками. В четвертом гейме Арина во второй раз реализовала двойной брейк-пойнт и вновь не сумела закрепить преимущество, когда в концовке пятого гейма допустила двойную ошибку и пробила в сетку в короткой перестрелке, — 3:2.

В шестом гейме у Арины имелось три брейк-пойнта, из чего она также извлекла пользу — 4:2. Далее Векич во многом за счет неточностей белоруски сделала обратный брейк и наконец набрала очко через подачу — 4:4. Арина отреагировала правильно и взяла гейм на подаче «под ноль». После двойной ошибки у Векич Соболенко добралась до сетбола, а затем в розыгрыше перевела мяч по линии в незащищенную часть корта.

Арина перенесла уверенность в игре на подаче во вторую партию: в первом гейме выиграла все розыгрыши, а в третьем — подарила сопернице только одно очко в силу двойной ошибки. К этому времени Соболенко уже вела в счете с брейком — 3:0. Впрочем, Векич сократила отставание до минимума.

— Не заводись, не трепи себе нервы, — попросил Арину тренер Дмитрий Турсунов в перерыве на смену сторон. — Получай удовольствие, играй веселее!

Вскоре Арина реализовала очередной брейк-пойнт, а Донна в ответ бросила ракетку на корт. В седьмом гейме Соболенко добежала до укороченного мяча, забила в угол площадки и отпраздновала успех, а ведь раньше Векич заставала белоруску врасплох короткими ударами. Драйв-воллеем и смэшем Соболенко заработала геймбол, после чего ее подача осталась без ответа — 5:2. На первом матчболе Арина пробила в сетку, потом у нее был тройной матчбол. Первый из этих матчболов Векич отыграла в розыгрыше, а на втором — приняла в аут.

Итог поединка, который длился 1 час и 18 минут, — победа Соболенко со счетом 6:4, 6:3.


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