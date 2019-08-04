Юрий Дудь в Минске: Рок музыка должна напоминать государству об обязанностях 4.08.2019, 8:18

Часть артистов во время протестов «прячет язык между булками».

На фестивале «Рок за Бобров» известный блогер упомянул о московской акции протеста против недопуска независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Юрий Дудь вышел на сцену фестиваля «Рок за Бобров», чтобы представить панк-группу «Порнофильмы», которая «не боится называть вещи своими именами».

«Я прилетел вчера из города Москва. Города, в котором прямо сейчас, прямо в эти минуты происходит очень важная и довольно стремная движуха. Так вышло, что если такая движуха в нашей стране начинается, артисты, в том числе рок-артисты, они делятся на две группы, на две категории. Первая категория прячет свой язык между булками, боясь потерять кусочек хлеба, боясь разозлить кого-то наверху. Ну и вообще вести себя «так себе». А вторая категория, она, естественно, минимальна, она невелика. Это артисты, которые продолжают называть вещи своим и именами, и в творчестве, и не в творчестве, самыми разными способами, доступными им. Рок музыка должна напоминать людям об идеалах, а государству - об обязанностях», – сказал Юрий Дудь.