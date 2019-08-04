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Белорусский ИП: Такого двуличия на голубом глазу от Лукашенко еще не было

  • 4.08.2019, 8:29

Бизнес оказался в патовой ситуации.

Как грибы после дождя в Беларуси появляются киоски с надписью «Табакерка». Табачная сеть «Энерго-Ойл», принадлежащая приближенному к Лукашенко бизнесмену Алексею Олексину, пользуется огромными преференциями и льготами.

Особенно подобный карт-бланш бросается глаза на фоне борьбы властей с киосками мелкорозничной торговли, принадлежащих белорусским ИП:

«Чиновники решили их убрать, мотивирую тем, что киоски портят внешний облик города. Теперь оказалось, что когда дело дошло киосков приближенного к Лукашенко олигарха, то про внешний облик быстренько забыли», - заявил в интервью Сharter97.org предприниматель преставитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

- Власти забыли и о том, что в этих сереньких, невзрачных киосках продают не продукты питания, а сигареты. Мы в Слониме боролись с этим, собирали подписи, но местные власти просто разводят руками и говорят: «Вы же сами все понимаете, мы люди подневольные, люди государевы».

Cегодня эти киоски стоят на каждой остановке, возле школ, больниц. А включаешь телевизор - борьба с табакокурением, новые законы против курильщиков. Запретили курить в кафе, в тамбурах поездов и рекламировать табачную продукцию. Но ведь это еще одно лицемерие. А вывеска «Табакерка» - это не реклама? Или у нас в стране живут дураки, которые только картинки понимают?

- Получается, что все антитабачные декреты - это лицимерие?

- Лицемерие - c одной стороны. А с другой стороны - желание заработать как можно больше денег. Они у наших чиновников на первом месте. Даже если это идет во вред здоровью, чему угодно. В стране же столько онкобольных, первые места занимаем по курению и употреблению алкоголя. А власти просто ставят у нас под носом киоски с сигаретами и говорят: «Кури!».

Кроме того, давайте посмотрим на пример Бреста, где строят завод АКБ. Там же откровенный вред для здоровья, «лошадиные дозы» свинца. Но наша система занята своими кошельками, «майбахами», золотыми часами и путевками на Мальдивы. А то, что белорусы не доживают до пенсии - мало кого волнует. Доработал до конца «отмеренного тебе срока» - хорошо, принес в казну копеечку. Умер раньше времени - тоже неплохо, не нужно будет выплачивать пенсию. Вот такая логика работает.

Тут можно привести и пример АЭС в Островце. Представляете, мы сейчас будем жить на атомной бомбе, которая в любой момент может взорваться. И сколько бы они нам не говори о защите, безопасности, даже если это и так, хотя я очень сомневаюсь, то никакая защита не спасет от человеческого фактора. Околовластные структуры уже показали, откуда у них руки растут. Вспомним хотя бы салют 3 июля.

- Белорусские ИП хотят вернуть себе право участие в аукционах по распределению мест на торговые точки и обратились к чиновникам с открытым пиьсмом. Прислушаются ли к ним власти?

- Я думаю, что это бесполезно. Тут все завязано на близости к Дроздам и Лукашенко. Наверное, кто-то с этого имеет неплохие деньги. А если вопрос ставит обычный предприниматель - кто его будет слушать? Бумажками и петициями в нашей стране ничего не получится решить.

- Лукашенко не только активно выращивает своих олигархов, он активно зазывает в Беларусь зарубежных - сербские бизнесмены, арабские шейхи, российские магнаты. Нашу страну распродают по кускам?

- Так и есть. Все в нашей стране рассматривается в качестве ресурсов. У каждого кустика, пенька и сантиметра земли есть своя цена. Одна из последних новостей - разрешение на продажу леса-кругляка. Это ведь настоящее преступление. Мы просто будем пилить наши деревья на кругляшки и за бросовую цену отправлять за границу. Это при том, что столько денег было вложено в деревообработку!

Зачем отдавать что-то белорусскому предпринимателю, если можно найти заезжих гастролеров, у которых можно взять откат, да и выжать из него все соки по максимуму.

А все эти рассказы о «стране для жизни», «социальноориентированном государстве» - такого двуличия Лукашенко на голубом глазу еще не было.

Еще один момент - чиновники себя ведут, как самые настоящие временщики. Ведь если человек думает о будущем, о детях, которые будут жить на этой земле - он так не себя не ведет. А наша власть думает, что если что-то случится, то они смогут спастись в каких-то бункерах. Не спасутся. Почему они думают, что их минует чаша сия. Не минует. Все мы ходим под Богом. Лишь бы схватить, лишь бы удержать, лишь бы наворовать. Живут одним днем.

- Как сказывается на белорусских ИП такая недобросовестная конкуренция?

- Это сильно бьет по кошелькам. Ведь появился очень большой круг людей, которые «ровнее перед законом», чем все остальные. Тут приведу пример так называемых «тюбетеек». Я не видел, чтобы к ним приходили проверки, на различные нарушения глаза просто закрываютcя. Cкорее всего, они кого-то неплохо кормят.

Если говорить о состоянии ИП и брать точку отсчета «ноль», то мы находимся на минус пяти. Приходится постоянно давать покупателям в долг, в рассрочку, записывать в тетради. Обычный закон экономики: если у людей нет денег, то покупательская способность падает. Это патовая ситуация. Ведь ты работаешь практически в ноль, а цены повышать при всеобщей нищете - также не вариант.

А люди у нас просто выживают. Посмотрите на последнее заявление Лукашенко о зарплатах. Говорит, «она должна быть не достойной, а терпимой». А это сколько? Если хорошая - это пятьсот долларов. А если такая, чтобы люди не умерли с голоду, то это 150-200?! Вы не задумывались, что этими словами Лукашенко подал сигнал, что работодатели могут сильно не заморачиваться. Можно платить столько, cколько получится. Сто баксов заплати ему, чтобы на макароны хватило, да и хватит.

В нашей стране можно все изменить за несколько лет. Одно географическое расположение нашей страны дорогого стоит! Был бы умный и толковый руководитель, то жили бы не хуже Польши да Литвы.


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