Как «Слуга народа» распределит должности глав комитетов украинской Рады 4.08.2019, 8:31

У СМИ появился полный список претендетов.

Партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады Украины. Об этом 3 августа со ссылкой на собственные источники сообщило издание lb.ua. Руководителем комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности может стать депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (№19 в партийном списке "Слуги народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем).

Депутат Мария Мезенцева (мажоритарный округ №168, Харьковская область), по информации журналистов, претендует на комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции. Владислав Криклий (№12 в партийном списке) является кандидатом на должность главы комитета по вопросам транспорта. Ирина Венедиктова (№3 в партийном списке) может возглавить комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области (№39 в партийном списке).

Почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев (№20 в списке) должен возглавить комитет по вопросам бюджета, а Богдан Яременко (мажоритарный округ №215) – комитет по вопросам иностранных дел. Комитет по вопросам науки и образования, как ожидается, возглавит директор образовательных программ "Украинского института будущего" Сергей Бабак (№11 в списке).

Остальные фракции смогут претендовать на должности глав комитета по вопросам прав человека и нового комитета по реинтеграции. Также в пропрезидентской партии размышляют о комитете по вопросам регламента, а также свободы слова и информационной политики (последний могут отдать Никите Потураеву, №97 списка "Слуги народа"), отмечают журналисты.