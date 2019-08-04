На протестной карте Беларуси может появиться еще одна «горячая точка» 5 4.08.2019, 8:42

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Иллюстрационное фото

Жители Логойска выступают против строительства завода мяса для «Макдональдса».

На пересечении улиц Индустриальная и Заводская в Логойске планируется возведение мясоперерабатывающего завода площадью один гектар. Так мясное производство окажется за нескольких десятков метров от жилых домов, сообщает «Белсат».

Новый завод пополнит ряды ранее возведенной в пределах города сети промышленных предприятий. Местные жители собрали четыреста подписей против. И вот что они говорят

«У нас здесь три фармацевтические завода, завод по гальванике,« Амкодор»: здесь выбросы. Ветра в основном в сторону города и накрывает весь район. Поставить еще один завод — это предел».

«Мы против этого завода, так как у нас дети, внуки — всем надо жить, работать».

«Мы хотели, чтобы нам здесь рынок сделали, так нет, чтобы чисто было. Против, все против этого завода — мы против!».

Завод построит компания «Фуд Таун Бел», чтобы производить мясные полуфабрикаты для сети быстрого питания «МакДоналдс» в Беларуси и поставлять продукцию за пределы страны. Во время общественных слушаний, организованных в Логойском Доме культуры, местным жителям сообщили: поскольку предприятие не имеет аналогов на территории Беларуси, то на него не распространяются действующие санитарные нормы. А если нет норм, то нет и нарушений. Таких, как расстояние между жилыми домами и будущим заводом, что составит приблизительно 30 метров.

«Вы говорите нам о нормативах — как на бумаге. Люди вам говорят, что не справляется канализация и о других проблемах, так как люди здесь живут и все видят. Вот вам пятьдесят человек пришли, а еще четыреста подписей. И вот вы мне объясните, почему вы идете на конфликт, когда все против? Не будет здесь добра», — сказал один из местных жителей во время собрания.

Людей возмутил и тот факт, что завод подключат к системе городской канализации. В то время как их домам к ней доступа не дают: мол, не хватает канализации. Компания-застройщик не разделяет предостережений местных.

«В соответствии с законодательными нормами мы получили этот участок. Провели серьезную работу и уже инвестировали средства, в том числе предпроектные разработки. И вы теперь вот так просто … Мы проводим слушания, так это очередной этап в соответствии с законодательством», — говорит Максим Вяткин, директор «Фуд Таун Бел».

Руководство городской администрации в Логойске обещает рассмотреть затронутые во время собрания вопросы, однако не понимает сути конфликта:

«Вижу, что народ против. Против чего? Как вы думаете, против чего? Против того, что они заработают деньги и помогут своим детям получить образование, построить жилье, заполучить семью? Они против этого?»

По словам местных жителей, в нормативных документах утверждается, что предприятие рассчитанное на шестнадцать рабочих мест. Поэтому причина заинтересованности в выбранном месте строительства — не интересы жителей, — говорит Александр Ласевич, председатель Логойского райисполкома.

«Готовые инженерные сети. Двадцать лет назад мы тянули инженерные сети от газораспределительной станции до своих домов. Нам копейки никто не помог. Нашей семье, когда дети росли, газопровод обошелся в 1200 долларов. А здесь — на все готовое: вода есть, газ есть, канализация есть: почему бы нет?», — говорит Ирина Вербицкая, местная жительница и лидер инициативной группы.