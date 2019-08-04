В США мужчина открыл огонь в универмаге 4.08.2019, 8:15

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Фото: EPA

Погибли 20 человек.

Количество погибших в результате стрельбы в универмаге американского города Эль-Пасо (штат Техас) 3 августа составляет 20 человек. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт, информирует "Гордон" со ссылкой на Associated Press.

Ранение получили более 20 граждан.

Эбботт назвал день стрельбы "одним из самых смертоносных дней" в истории штата.

Полиция проверяет информацию о том, что преступление было совершено на почве ненависти.

Стрелок задержан "без происшествий". Им оказался 21-летний мужчина, которого источники агентства в правоохранительных органах назвали Патриком Крузиусом.

Стрельба произошла 3 августа в универмаге Walmart в Эль-Пасо, городе с населением около 680 тыс. человек, расположенном недалеко от мексиканской границы. Нападавший был один.